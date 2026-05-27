ドル売り優勢、ＮＹ原油の下落をにらんで＝ロンドン為替



ロンドン早朝はドル売りが持ち込まれている。NY原油先物が一時91ドル台前半まで一段安となる動きに反応。ドル円は159.38レベルと昨日海外市場で付けた高値水準に並んだあと、足元では159.30付近と前日NY終値水準に小幅反落。ユーロドルは買われており、本日の高値を1.1649レベルに更新している。ポンドドルは売買交錯も1.3442レベルの本日安値から1.3455付近へと再び上昇。米10年債利回りは4.47％付近で推移している。



USD/JPY 159.35 EUR/USD 1.1645 GBP/USD 1.3453

外部サイト