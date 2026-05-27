ＴＢＳは２７日、東京・赤坂の同局で定例社長会見を行い、休養中のお笑いコンビ「バナナマン」日村勇紀に言及した。

日村は４月２８日に所属事務所を通し「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました」と休養。１１本のレギュラー番組をもち、ＴＢＳ系では「バナナサンド」（火曜・後８時）、「ジョブチューン アノ職業のヒミツぶっちゃけます！」（土曜・後８時）、「バナナマンの早起きせっかくグルメ！！」（日曜・前６時）、「バナナマンのせっかくグルメ！！」（日曜・後８時）の４本。ＴＢＳラジオの「バナナマンのバナナムーンＧＯＬＤ」（金曜・深夜１時）にも出演している。

ラジオは５月１日から相方の設楽統と週替わりのゲストを迎え、放送中。林慎太郎社長は「所属事務所から発表された以上の情報は持っていない。色々な方が出て、いい感じで進行している。しばらくこの形で進むと思う」と説明した。

テレビについては、合田隆信専務が「撮ったものはギリギリ出てくるくらい。この後は日村さんがいないものを（放送する）」と説明。「かなりさみしいなと思うけど、また元気いっぱいで戻ってこられる日を楽しみに。そのためには何よりもゆっくり休んでいただきたい。またパーフェクトな状態で戻ってきてくれることを楽しみに待ちたい」と続けた。