ＴＢＳは２７日、東京・赤坂の同局で定例社長会見を行い、３１日で活動を終了する５人組グループ・嵐に言及した。

グループとしては「ガキバラ帝国２０００！」、「ひみつの嵐ちゃん！」などのバラエティー番組、個人としてもドラマなどに出演。現在も櫻井翔が「櫻井・有吉ＴＨＥ夜会」に出演している。

龍宝正峰社長は「ＴＢＳではデビューしたばかりの頃に『ガキバラ帝国２０００！』、冠番組『ひみつの嵐ちゃん！』にもそろってでていただいた。バラエティー、ドラマなどでお世話になったグループ。音楽番組でも素晴らしいパフォーマンスを発表していただいて、視聴者の方に感動と笑顔を届けていただいた」とたたえた。「これまで我々に対するご協力に感謝申し上げたい」と感謝し、「グループとしての活動は一区切りになるけど、メンバーとの関係は変わらない。さらなる活躍を心から応援している」とエールも送った。

「ガキバラ帝国２０００！」で総合演出をしていた合田隆信専務も「僕も若い頃から一緒に仕事させてもらったので、ＴＢＳとして長い付き合い。ドラマでもバラエティーでも大変世話になった。芸能の歴史に大きな足跡を築いた。まずはありがとうございました。お疲れ様でしたと思う」とコメントした。