ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「お気に入りのソファが汚れた！！」子どもが小さいけど意識高い夫…… 「お気に入りのソファが汚れた！！」子どもが小さいけど意識高い夫…妻の限界発言で大激怒！まさかの展開に!? 「お気に入りのソファが汚れた！！」子どもが小さいけど意識高い夫…妻の限界発言で大激怒！まさかの展開に!? 2026年5月27日 15時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 意識高い生き方を貫く夫を尊敬していた妻も、赤ちゃんのお世話で余裕がなくなってきて…。妻が何気なく放った一言が、引き金になってしまい…。このまま夫婦関係が揺らぎ始めるのでしょうか…！？そして「美」に異様にこだわる夫を作った背景が明らかに！>>【まんが】意識高い人が夫になった(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】意識高い人が夫になった 「払えばいいって思ってる？」決めつける店長…偏見だらけの追及で“常習犯認定”された【お宅のお子さんが万引きしました Vol.33】 挙式当日なのに…義母「一緒に帰りましょう」夫が実家に帰ってしまった!? ひとりぼっちの妻は…【結婚式に招待してあげたのに 第8話】