【G17-37】スペースXが「ファルコン9」でスターリンク衛星24機を打ち上げ

SpaceX（スペースX）は日本時間2026年5月26日、ケープカナベラル宇宙軍基地から「Falcon 9（ファルコン9）」ロケットを打ち上げ、24機のStarlink（スターリンク）衛星を所定の軌道へ投入しました。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

打ち上げ情報：Falcon 9（Starlink Group 17-37）

・ロケット：Falcon 9 Block 5

・打ち上げ日時：日本時間 2026年5月26日 23時50分

・発射場：ヴァンデンバーグ宇宙軍基地 SLC-4E（アメリカ）

・ペイロード：Starlink V2 Mini 24機（Starlink Group 17-37）

SpaceXのミッションページによると、第1段ブースター（B1100）は今回が6回目の飛行で、これまでにNROL-105のほか、4回のスターリンクミッションに使用されてきました。打ち上げから約8分後、第1段ブースターは太平洋上のドローン船「Of Course I Still Love You（OCISLY）」へのランディングに成功しています。

OCISLYへのランディングは通算200回目で、Falconシリーズのブースターのランディング成功は通算622回目となります。

スターリンクトレイン観測の参考

【外部サイト】Find Starlink（スターリンクトレイン予報）

Starlink衛星は、打ち上げ後しばらくの間、条件が合えば列車のように連なって移動する「スターリンクトレイン」として見えることがあります。観測する際は、予報サイトでお住まいの地域を指定し、通過時刻や方角、高度の目安を確認してください。

関連画像・映像

【▲ 第2世代スターリンク衛星「Starlink V2 Mini」（Credit: SpaceX）】

文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部

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