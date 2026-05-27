25日の台湾高速鉄道ダイヤ乱れ、約18万人に影響 払い戻し1年間対応
（台北中央社）台湾高速鉄道（高鉄、新幹線）は25日、信号関連の異常でダイヤが大幅に乱れた。高鉄によると、同日の旅客延べ18万人のほぼ全てに影響が及んだ。払い戻しの申請は関連規定に基づき、同日から1年間受け付ける。
高鉄はこの日、午前8時から、北行き・南行きそれぞれ毎時3本の各駅停車（ビジネスクラスを除き全車自由席）のみを走らせる臨時ダイヤで運行した。帰宅時間帯には増発を行った。高鉄で設備トラブルなどによる大規模な運行障害が発生するのは、2013年4月以来となった。
高鉄は26日、トラブルはポイントを制御する装置の電源モジュールを交換したことで発生したとの見方を示した。今後、設備メーカーや第三者機関と共にさらなる原因究明を進めるとしている。
払い戻しは手数料無料で受け付ける。目的の駅への到着が時刻表より30分以上1時間未満遅れた場合は半額を、1時間以上遅れた場合は全額を払い戻す。
また、運休となった列車の未使用の乗車券については全額を、途中駅で乗車を取りやめた場合は未乗車区間分を返金する。指定席券で自由席を利用した旅客についても、差額分の払い戻しに応じる。
（黄巧雯／編集：田中宏樹）
高鉄はこの日、午前8時から、北行き・南行きそれぞれ毎時3本の各駅停車（ビジネスクラスを除き全車自由席）のみを走らせる臨時ダイヤで運行した。帰宅時間帯には増発を行った。高鉄で設備トラブルなどによる大規模な運行障害が発生するのは、2013年4月以来となった。
払い戻しは手数料無料で受け付ける。目的の駅への到着が時刻表より30分以上1時間未満遅れた場合は半額を、1時間以上遅れた場合は全額を払い戻す。
また、運休となった列車の未使用の乗車券については全額を、途中駅で乗車を取りやめた場合は未乗車区間分を返金する。指定席券で自由席を利用した旅客についても、差額分の払い戻しに応じる。
（黄巧雯／編集：田中宏樹）