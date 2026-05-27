プラネット <2391> [東証Ｓ] が5月27日大引け後(15:40)に決算を発表。26年7月期第3四半期累計(25年8月-26年4月)の経常利益(非連結)は前年同期比0.4％増の4.4億円となり、通期計画の6億円に対する進捗率は5年平均の72.6％を上回る74.8％に達した。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した5-7月期(4Q)の経常利益は前年同期比4.1％増の1.5億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である2-4月期(3Q)の経常利益は前年同期比21.6％減の1.1億円に減り、売上営業利益率は前年同期の18.6％→13.7％に低下した。



株探ニュース