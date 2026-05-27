北海道旭川市で女子高校生を橋から転落させ、殺害したなどの罪に問われている２３歳の女の裁判で、共犯の受刑者の女が出廷し、「被告が両手で押した」などと証言しました。



（山岡記者）「裁判は３日目を迎えました。きょうは共犯の受刑者の女が出廷し、張り詰めた空気の中、開廷しました」



（裁判長）「名前は？」



（小西優花受刑者）「小西優花です」



出廷したのは、同じ殺人などの罪に問われすでに懲役２３年の判決が確定している、小西優花受刑者です。





内田梨瑚被告との間はパーテーションで仕切られ、顔を合わせることなく、小西受刑者が証言を始めました。（小西優花受刑者）「梨瑚さんが肩甲骨のあたりを両手で押しました。（高校生の）姿が一瞬で消えました」内田被告が高校生の「背中を押した」と述べた小西受刑者。さらに、「橋の下のロープにつかまっている高校生の手元が見えた」と証言。その後、体感で６秒くらいで手が消え、「バン」という音が聞こえたということです。一方、内田被告は初公判でー（内田梨瑚被告）「私には殺意はありませんでしたし、橋から落下させていません」「被告が押した」という小西受刑者と、「落下させていない」という内田被告。２人の供述が真っ向から対立しました。殺人などの罪に問われている内田被告は２０２４年４月、旭川市の神居大橋で留萌市に住む女子高校生を全裸にしたほか、橋の欄干に座らせ「落ちろ」「死ねや」などと言って川に落とし、殺害したとされています。５月２７日も傍聴券を求め、２００人以上が詰めかけました。（旭川市民）「どちらかが虚言なのかわからないが、何が真実なのか見てみたい」（愛別町民）「どちらかが嘘をついているかもしれないし、どちらも嘘かもしれないし、どこに真実があるのか知りたい」証人尋問で小西受刑者は終始、涙をこらえながら検察側の質問に答えました。（小西優花受刑者）「（橋の欄干で）少なくとも２０回以上『早く落ちろや、自分で死ねや』などと言った」さらに、弁護側の「携帯電話などを置いて立ち去った」という主張については「置いていない」と述べました。（小西優花受刑者）「梨瑚さんの調書は全部でたらめで、最初から最後まですべて嘘です。被害者は自分で落ちてなんかいません。話せるのは私たち２人しかいません」２９日には内田被告の被告人質問が予定されています。本人の口から何を話すのか注目されます。