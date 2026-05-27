TBSは27日、東京・赤坂の同局で定例社長会見を行い、今月末をもって活動を終了する「嵐」に言及した。

龍宝正峰社長は「TBSではデビューしたばかりの頃にガキバラ帝国2000！、グループとしてひみつの嵐ちゃん！など多くのバラエティー、ドラマに出演していただいた。長年にわたって視聴者の皆様にたくさんの笑顔と大きな感動を届けていただいた。これまでのご協力に深く御礼申し上げたい」と感謝を伝え、「グループとしての活動は一区切りになるが、メンバーの皆さんとの関係は変わらない。さらなるご活躍を心から応援したいです」と語った。

また、「ガキバラ帝国2000！」で総合演出を担当していた同局の合田隆信専務も「僕も若い頃から一緒に仕事させていただき、TBSとして長い付き合いです。ドラマでもバラエティーでも非常にお世話になりました。芸能の歴史に大きな足跡を築いた。まずは、ありがとうございました。そしてお疲れ様でしたと、心よりそう思います」とコメントした。

嵐は3月13日の札幌ドームを皮切りに、5大ドームで全15公演からなるラストツアーを開催。今月31日の東京ドーム公演がグループとして最後の活動となる。24日には民放テレビ局のCMをジャック。これまでのライブを振り返る特別映像が放送され、最終公演の生配信を宣伝していた。

同局では「ひみつの嵐ちゃん！」「USO！？ジャパン」といったバラエティー番組の他、メンバーが個々でドラマに出演するなどしていた。