TBSは27日、東京・赤坂の同局で定例社長会見を行った。歌手・あの（年齢非公表）がテレビ朝日の冠番組「あのちゃんねる」（月曜深夜0・15）内での発言をめぐって騒動に発展し、同番組を降板すると宣言したことを受け、番組制作のあり方について言及した。

同局の合田隆信専務は「他局のことなので直接的なコメントはしない」と前置きした上で「バラエティーの演出の方法や、前後関係、その際の状況やその場の皆さん（出演者、スタッフ）の認識など色々なことがあるので、一概にこれがいい、悪いとは言えないですが、見ている人や関係者が傷ついたり、不快な思いをすることがありえるということは、制作者も念頭に置かなければならない。意識づけの問題だと思う」と語った。

また、29日に放送予定の「それSnow Manにやらせて下さい」2時間SPの予告では、あのと鈴木紗理奈が“共演”していることで注目を集めているが、合田専務は「特に変更はありません」と、放送内容に変更はないことも説明した。

「あのちゃんねる」の18日放送回で、あのが「嫌いな芸能人」としてタレント・鈴木紗理奈の名前を挙げる場面があった。これを受け、放送後に鈴木は自身のインスタグラムを通じて「普通にショックやし、共演してない時に言うとか意味わからん。普通にいじめやん」などと苦言を呈した。TVerの当該放送回は配信停止となり、22日には番組が公式サイトで「スタッフの配慮が足りず、不快な思いをさせてしまった」として謝罪した。

あのは23日に自身のXで、これまでも番組サイドに「この表現は嫌です」と伝えるなどしたことが何度もありながらも改善されなかったことを明かし、「もう続けたくないので番組を降ります。つまり、番組が終わるということになると思います」と表明していた。