TBSは27日、東京・赤坂の同局で定例社長会見を行い、休養中のお笑いコンビ「バナナマン」日村勇紀（54）に言及した。

TBSラジオの林慎太郎社長は「所属事務所の発表以上の情報は私どもも把握しておりません」とした上で、「いろいろな方が日村さんの一大事なので（番組に）出ていただいている。しばらくはこの形で続けることになると思う」と説明した。

また、TBSの合田隆信専務は「撮ったものはギリギリあるのですが、その後は日村さん不在の状態になる」と説明。「うちの番組にはかなりたくさん出ていただいているので寂しいですが、元気いっぱいで戻ってこられる日を楽しみにしています。これだけ過酷なスケジュールでお忙しかったと思う。まずはゆっくり休んでいただき、明るい日村さんが帰ってきてくださる日を楽しみにしています」と話した。

バナナマンの所属事務所は4月28日、日村が体調不良のため当面の間休養すると発表していた。

TBSでは「バナナマンのせっかくグルメ！！」「バナナマンの早起きせっかくグルメ！！」「ジョブチューン アノ職業のヒミツぶっちゃけます！」「バナナサンド」にレギュラー出演し、TBSラジオでも「金曜JUNK バナナマンのバナナムーンGOLD」を担当している。