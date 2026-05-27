大学ミスコン出身、芸歴半年の新人グラビア「超新星すぎる…」「お美しい」
大学ミスコン出身で芸歴約半年のタレント・一ノ瀬ひかり（20）が、25日発売の『週刊ヤングマガジン』26号（講談社）の巻末グラビアに登場している。
【写真】柔らかボディを披露した一ノ瀬ひかり
一ノ瀬は、編集部が注目するアイドルを1ヶ月かけて深掘りプッシュする『ヤンマガWeb』マンスリー企画「NEXT推しガール！」にも登場している。先週に続いて登場した一ノ瀬は、お風呂ショットや海でのカット、大人っぽい姿まで披露。
自身のインスタグラムで先行カットとオフショットを投稿すると「超新星すぎる…」「撮影を楽しんでる笑顔、表情、仕草、超綺麗でチャーミングで超かわいいよー」「お美しいです」「ひかりちゃん美しいなぁー」などの声が寄せられている。
なお、同号の表紙には『ミスマガジン2025』“ミスヤングマガジン”の晴こころ、“ミス週刊少年マガジン”江下晏梨が、巻中グラビアには『ミスマガジン2024』SHOWROOM賞の立花 蘭、巻末グラビアにはアイドルグループ「HzMe（ヘルツミー）」の永江梨乃が登場している。
【写真】柔らかボディを披露した一ノ瀬ひかり
一ノ瀬は、編集部が注目するアイドルを1ヶ月かけて深掘りプッシュする『ヤンマガWeb』マンスリー企画「NEXT推しガール！」にも登場している。先週に続いて登場した一ノ瀬は、お風呂ショットや海でのカット、大人っぽい姿まで披露。
なお、同号の表紙には『ミスマガジン2025』“ミスヤングマガジン”の晴こころ、“ミス週刊少年マガジン”江下晏梨が、巻中グラビアには『ミスマガジン2024』SHOWROOM賞の立花 蘭、巻末グラビアにはアイドルグループ「HzMe（ヘルツミー）」の永江梨乃が登場している。