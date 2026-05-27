【関西グルメ】1杯「5490円」ラーメン登場へ どんとんぼり神座、初のラグジュアリー店舗＜メニュー一覧あり＞
ラーメンレストラン「どうとんぼり神座」（運営：理想実業）は、関西国際空港に神座史上初のラグジュアリー型店舗を出店する。
【画像複数】神座で豪華ラーメン続々…贅沢和牛ラーメン／贅沢和牛ラーメン（肉W）など
関西国際空港第1ターミナル（国際線保安検査後エリア）内に「どうとんぼり神座 関西空港店」を6月2日オープンする。「日本・関西から海外へ出発するお客様に向けて、記憶に残るお食事体験を提供すべく、これまでの神座のイメージとは異なる特別な一杯でおもてなしいたします」と予告する。
関西の玄関口にふさわしい洗練された空間と、和牛、カニ、フカヒレなどを贅沢に使用した、プレミアムな限定新商品6品を用意する。
■「どうとんぼり神座 関西空港店」
関西空港第1ターミナルビル2F（国際線 保安検査後）
営業時間：6:30〜24:15（※フライトの状況により変更の可能性あり）
▼贅沢和牛ラーメン／贅沢和牛ラーメン（肉W）
WAGYU Ramen
価格（通常）：3290円（税込）
価格（肉W）：5490円（税込）
厳選を重ねた和牛を贅沢に使用した特別な一杯。選び抜かれた和牛の旨みと上質な脂の甘みが、神座の黄金スープに溶け込み、まろやかで深みのあるコクが生まれ、口に運ぶたびに豊かな風味が広がる。
▼角煮ラーメン
Thick-Cut Pork Belly Chashu Ramen
価格：3840（税込）
じっくりと時間をかけ、箸を入れるとホロリと崩れるほど柔らかく仕上げた極厚の角煮を豪快にトッピング。角煮には神座の黄金スープが染み込み、さらにスープには角煮に閉じ込められた旨味が溶け出し、絶妙に調和する。
▼蟹フカヒレラーメン
Crab & Shark Fin Ramen
価格：4940円（税込）
豊かな風味で旨みが凝縮された蟹肉と、丁寧に仕込んだ上質なフカヒレの食感を一度に楽しめる。それぞれの素材が持つ旨みを最大限に引き出し、極上の一杯に仕上げた。
▼鶏チャーシューラーメン
Chicken Chashu Ramen
価格：3290円（税込）
豚肉や豚由来の食材を一切使用せず、厳選した鶏の旨みだけを丁寧に引き出した一杯。神座の黄金スープにしっとりとジューシーに仕上げたハラール認証を受けたバジル風味のチキンを贅沢にトッピング。
▼ロース厚切りチャーシュー辛味噌ラーメン
Thick-Cut Pork Loin Chashu Ramen with Spicy Miso Paste
価格：2740円（税込）
選び抜いた味噌の豊かなコクに、刺激をブレンドした特製「辛味噌」のスープが主役の一杯。トッピングされた極厚のロースチャーシューは、噛むほどにあふれるジューシーな味わいが特徴。ロース厚切りチャーシューの上質な脂が辛みのあるスープにじんわりと溶け出し、いつもの神座とは異なる刺激的な味わい。
▼チャーシュー煮玉子ラーメン
Chashu & Seasoned Egg Ramen
価格：2000円（税込）
王道の組み合わせを、プレミアムなクオリティへと昇華させたこだわりの一杯。しっとりと柔らかな特製チャーシューと、芯までじっくりとタレを染み込ませた極上の煮玉子が、神座の黄金スープの風味をさらに引き立てる。
【画像複数】神座で豪華ラーメン続々…贅沢和牛ラーメン／贅沢和牛ラーメン（肉W）など
関西国際空港第1ターミナル（国際線保安検査後エリア）内に「どうとんぼり神座 関西空港店」を6月2日オープンする。「日本・関西から海外へ出発するお客様に向けて、記憶に残るお食事体験を提供すべく、これまでの神座のイメージとは異なる特別な一杯でおもてなしいたします」と予告する。
■「どうとんぼり神座 関西空港店」
関西空港第1ターミナルビル2F（国際線 保安検査後）
営業時間：6:30〜24:15（※フライトの状況により変更の可能性あり）
▼贅沢和牛ラーメン／贅沢和牛ラーメン（肉W）
WAGYU Ramen
価格（通常）：3290円（税込）
価格（肉W）：5490円（税込）
厳選を重ねた和牛を贅沢に使用した特別な一杯。選び抜かれた和牛の旨みと上質な脂の甘みが、神座の黄金スープに溶け込み、まろやかで深みのあるコクが生まれ、口に運ぶたびに豊かな風味が広がる。
▼角煮ラーメン
Thick-Cut Pork Belly Chashu Ramen
価格：3840（税込）
じっくりと時間をかけ、箸を入れるとホロリと崩れるほど柔らかく仕上げた極厚の角煮を豪快にトッピング。角煮には神座の黄金スープが染み込み、さらにスープには角煮に閉じ込められた旨味が溶け出し、絶妙に調和する。
▼蟹フカヒレラーメン
Crab & Shark Fin Ramen
価格：4940円（税込）
豊かな風味で旨みが凝縮された蟹肉と、丁寧に仕込んだ上質なフカヒレの食感を一度に楽しめる。それぞれの素材が持つ旨みを最大限に引き出し、極上の一杯に仕上げた。
▼鶏チャーシューラーメン
Chicken Chashu Ramen
価格：3290円（税込）
豚肉や豚由来の食材を一切使用せず、厳選した鶏の旨みだけを丁寧に引き出した一杯。神座の黄金スープにしっとりとジューシーに仕上げたハラール認証を受けたバジル風味のチキンを贅沢にトッピング。
▼ロース厚切りチャーシュー辛味噌ラーメン
Thick-Cut Pork Loin Chashu Ramen with Spicy Miso Paste
価格：2740円（税込）
選び抜いた味噌の豊かなコクに、刺激をブレンドした特製「辛味噌」のスープが主役の一杯。トッピングされた極厚のロースチャーシューは、噛むほどにあふれるジューシーな味わいが特徴。ロース厚切りチャーシューの上質な脂が辛みのあるスープにじんわりと溶け出し、いつもの神座とは異なる刺激的な味わい。
▼チャーシュー煮玉子ラーメン
Chashu & Seasoned Egg Ramen
価格：2000円（税込）
王道の組み合わせを、プレミアムなクオリティへと昇華させたこだわりの一杯。しっとりと柔らかな特製チャーシューと、芯までじっくりとタレを染み込ませた極上の煮玉子が、神座の黄金スープの風味をさらに引き立てる。