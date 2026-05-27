歌謡グループ「ミスタートロットジャパン」が27日、東京・カメイドクロックでメジャーデビュー記念イベントを行った。

韓国のオーディション番組「ミスタートロット」の日本版ファイナリストで結成されたグループで、体調不良で活動休止中のジュノを除く4人でパフォーマンスを披露。この日発売されたデビューアルバム「ミスタートロットジャパン−JOURNEY−」に収録されたオリジナル曲「君と輪舞（ロンド）」や、ゴダイゴの「銀河鉄道999」のカバーを含む全6曲を歌唱した。

さらにはオーディション番組で審査員としてメンバーを見守ってきた椿鬼奴や高橋洋子からサプライズで祝福メッセージが寄せられ、島憂樹は「びっくりした、うれしい」と涙。日本の演歌をルーツとした韓国の大衆音楽ジャンル「トロット」を冠したグループとして「これからもっとトロットというジャンルをたくさんの方に知っていただけるように頑張っていきたい」と決意を新たにした。

Masatoは人さし指と親指を立てて額の前に掲げる「ロンドポーズ」を実演し「皆さんに覚えていただけたらうれしい」とアピール。今後の目標を聞かれた牛島隆太は「やっぱり、紅白歌合戦」と回答。「僕たちのようなジャンルのライバルもたくさんいる。簡単な道ではないと思うが、僕たちの良さを皆さんに伝えて、いつか紅白のステージでファンの方と一緒に笑えたら」と意気込んだ。