栃木県で女性が殺害された強盗殺人事件の発生から10日あまり。警察はこれまでに6人を逮捕し、匿名・流動型犯罪グループ「トクリュウ」による事件とみて捜査を進めてきましたが、新たに、事件を主導したとみられる40代の男の逮捕状を取りました。

この事件は、今月14日、栃木県上三川町の住宅で富山英子さん（69）が殺害されるなどしたもので、これまでに実行役の少年4人と、指示役とみられる竹前海斗容疑者（28）、妻の美結容疑者（25）が逮捕されています。

警察は、6人のさらに上に別の人物がいるとみて、関係者のスマートフォンを解析するなど捜査を進めていました。

その結果、現場の指示役とみられる海斗容疑者が秘匿性の高い通信アプリで40代の男と連絡を取っていたことがわかり、この40代の男について、強盗殺人の疑いで逮捕状を取ったということです。

Q.逮捕状が出ている40代の男と、すでに逮捕されている6人の関係性は？

警察は、40代の男が事件を計画し、現場の指示役とみられる海斗容疑者を通じて、少年ら実行役を集めたのではないかとみています。

ただ、40代の男は事件の数日後に中国に出国し、その後、東南アジアに逃亡した可能性があり、警察は海外当局と連携して捜査する方針です。

海斗容疑者は羽田空港で逮捕されていますが、捜査関係者によりますと、韓国のインチョンを経由し、フィリピンのマニラに逃亡しようとしていたとみられています。

Q.現場周辺では4月以降、不審な車が複数回、目撃されていたようですが、そちらについての捜査は進んでいますか？

警察は事件の8日前である今月6日に現場近くで盗難ナンバーの黒い軽ワゴン車に乗っていたとして、茨城県八千代町の清掃作業員・渡辺昌英容疑者（41）を逮捕していました。

そして、その際に、住宅侵入に使えるマイナスドライバー1本を車の中に隠し持っていたとして、警察はきょう、渡辺容疑者を再逮捕しました。

渡辺容疑者は「闇バイトに応募した」と供述。また、黒い軽ワゴン車にはあわせて3人が乗っていたとも供述しているということです。

警察は、渡辺容疑者らと、強盗殺人の疑いで逮捕された6人は、別の匿名・流動型犯罪グループとみて、全容解明を進める方針です。