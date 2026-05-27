サッカーWEリーグのセレッソ大阪ヤンマーレディースに所属するFW宝田沙織（26）が27日、大阪市立長居小学校を訪問し、約100人の小学5年生を対象に「HANASAKA授業（夢授業）」を実施した。

夢や目標を持つことの大切さや、それに向けて考えながら行動する大事さなどを伝える授業。セレッソ大阪の丸橋祐介アンバサダーとともに子供たちの前に立った宝田は、自身の生い立ちなどから細かく説明した。

富山県出身で5歳からサッカーを始め、小学6年の時にサッカー女子日本代表・なでしこジャパンがW杯で優勝。その姿に憧れ、中学入学のタイミングで大阪に単身で移り住み、JFAアカデミー堺とセレッソ大阪レディースに加入した。その後は年代別代表に名を連ね、なでしこジャパンとしても19年W杯などに出場。海外のクラブでもプレーし、昨年にセレッソへと復帰した。

自身のキャリアを振り返りながら「どんな夢や目標でもいいので、それを達成するために何をしないといけないのかを考えてほしい」などと子供たちに語りかけた。45分間の授業を終え「緊張しました」と話しつつ「こういう立場や年齢になったんだなと実感した。自分の生い立ちを話して、それで今の小学生が“頑張ろう”と思ってくれたらうれしい」と口にした。

自身も今、なでしこジャパンへの復帰という一つの目標を抱いている。「しばらく、なでしこジャパンから離れているので。なでしこジャパンに復帰するためにも、セレッソでしっかりと活躍していきたい。（チームとして）上位を目指しながら、個人としても結果にこだわっていきたい」。今季は12チーム中10位にとどまっただけに、その悔しさを来季にぶつける。