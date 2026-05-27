北村匠海が見せる“熱血ではない教師”のすごみ 『サバ缶、宇宙へ行く』一本の線でつながった「見守る」というスタンス

北村匠海が見せる“熱血ではない教師”のすごみ 『サバ缶、宇宙へ行く』一本の線でつながった「見守る」というスタンス