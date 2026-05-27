いつも家にいるママさんが会社へ出勤をして猫さんたちのお留守番の日。いつもと違うお家の様子に何度もパパさんのもとへ確認しに来る猫さんたちの様子が話題です。投稿された動画は記事執筆時点で5.6万再生を超え「パパっ子のささみくんが可愛い」「いつもいるママさんがいなくて二人ともさみしいのかな？」「ママさんに甘えるささみくんとホルンくんが可愛いですね」といったコメントが寄せられました。

【動画：ママが家にいない日、パパと過ごす２匹の元保護猫→ソワソワと落ち着かなくて…『いじらしい様子』】

きょうはママさんの出勤日

YouTubeチャンネル『元野良猫のささみとホルン』に投稿されたのは、いつもはリビングでお仕事をしているママさんが会社へ出勤、普段とは違うお家の雰囲気に落ち着かない様子の猫さんたちの姿です。こちらのお宅で飼っている元野良猫「ささみ」くんと「ホルン」くんは、いつもリビングにいるママさんがいない事に気づいて、なにやら落ち着きがなかったといいます。

ママさんが出発したあとは、猫さんたちの毎日のお手入れの時間だそう。この日はママさんに代わってパパさんがお手入れをしようと猫さんたちを呼びますが、二人ともまったくのノーリアクション。お手入れしたがらない様子とのことでした。

結局はパパさんが猫さんのもとへ移動して、お手入れをすることに。人間の都合よく動いてくれない、よくある「猫あるある」ですね。

パパさんもお仕事開始！すると…

猫さんたちのお手入れが終わったら、パパさんも二階の部屋でお仕事に取り掛かります。するとまもなく下からささみくんがやってきて、パパさんの表情を見に来たのか様子をチラリ。

いつもいるママさんがいないからか、落ち着きがない様子だったそう。パパさんの確認を終えたささみくんは、部屋を出てこの表情。

その後もソワソワして落ち着きのないささみくん。一方でホルンくんも一階のリビングで心配そうな声で鳴いていました。パパさんがホルンくんの声を聞いて心配になったのか、ささみくんと一緒にリビングへ向かいます。ホルンくんを確認すると、特に異常なし。さみしくて鳴いていたのでしょうか？無事な様子を確認したら、パパさんは仕事に戻りました。

ですが、少し時間が経つとふたたびささみくんが二階へやってきて、今度は机の上に乗ってパパさんに何やら言いたげな表情だったそう。二人が二階でやり取りをしているときに、ホルンくんは…？

一階で用を足し何をするかと思ったら、いきなりの「トイレハイ」。テンションが上がりすぎて、自分で何をしていいのかわからなくなっているような様子だったのだそう。

勢いそのままに二階に上がってきてパパさんを確認。パパさんの顔を見て少し落ち着いたのか、その後は二人仲良く寝室でニャルソックをしていたといいます。

ママさんの帰宅

夜になりママさんがお仕事を終え帰ってきました。すると帰ってくるなりお出迎えに向かう猫さんたち。嬉しさを爆発させているのかママさんの周りに大集合したそうです。

まるで「待ってたよー、おかえりー」と言っているような表情で出迎えていたのだと言います。いつもと違うお家の様子に最初は戸惑っていた猫さんたちでしたが、無事にママさんが帰ってきて一安心したささみくんとホルンくんなのでした。

投稿には「ツンデレのささみくん、ママがいないときは甘えん坊ですね」「ささみくんのまねっこしてるホルンくんもかわいい」「ささみくんとパパさんが意思疎通できているのがすごいですね」「何度もパパさんがいるか確認しに行くささみくんがたまらん」「いつもはリビングにいるママさんがいないから、二人ともさみしかったんでしょうね」といったコメントが寄せられ、ママさんのことが大好きな猫さん達を見て多くの視聴者が癒されたようです。

YouTubeチャンネル『元野良猫のささみとホルン』では、ほかにもささみくんとホルンくんの日常や個性的な表情などを垣間見ることができます。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「元野良猫のささみとホルン」さま

執筆：蒔田あき

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。