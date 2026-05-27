お姉ちゃんに撫でられている猫ちゃんの光景が、表示回数45万回を突破して癒やしを届けています。仰向けになってお姉ちゃんに撫でられていた猫ちゃん。虚無顔で撫でられているように見える猫ちゃんですが、よく見てみると…？見落としてしまいそうな猫ちゃんのささやかな反応には、「表情がたまらんです」「気持ちよさそう」と絶賛の声が寄せられています。

【動画：天敵のお姉ちゃんに『モフられていた猫』→表情を見たら……笑ってしまう瞬間】

お姉ちゃんに撫でられて虚無顔のふづき君

Xアカウント『あーちと短足マンチカンふづき＆おちょぼ』に投稿されたのは、お姉ちゃんに撫でられて虚無顔になっている猫ちゃんの光景。

その日、マンチカンのふづき君は仰向けになった格好で、お姉ちゃんにたくさん撫でてもらっていたそう。飼い主さんによると、お姉ちゃんはふづき君の"天敵"なのだそう。

しかし、この日はお姉ちゃんに撫でられてもじっと空中を見つめ、虚無顔になっていたのだとか。

こうなったら腹をくくるしかないと、諦めていたのでしょうか？そんな可愛い虚無顔を披露するふづき君ですが、よく見てみると、撫でられるたびに僅かな反応を見せていたそう。

そのささやかな反応が、さらに癒やしを届けてくれることとなったのでした。

お顔をよーく見てみると…？

逃げ場のない状態でお姉ちゃんにナデナデされるふづき君。じっと空中に視線を漂わせ虚無顔だったふづき君ですが…よく見てみると、お姉ちゃんの手の動きに合わせて目をぎゅっとつむったり、おひげをピクピクと動かしたりと、わずかな反応を見せていたそう。

普段はふづき君にとって天敵のお姉ちゃんですが、ナデナデはやはり気持ちいいようです。お姉ちゃんも、そんなふづき君の反応に気づいているのか、ふづき君の様子をうかがいながら、さまざまな触り方でふづき君を楽しませてあげていたそう。

いつもとはちょっと違うふたりの空気感に、なんだかこちらまでほっこりしてしまいます。

お姉ちゃんになでなでされて虚無顔になるふづき君の光景には、「モニモニされる度に、お口が動くの可愛いｗ」「お目々ぎゅっとしてる」「虚無な感じがいいね」と、たくさんのコメントが寄せられることに。

Xアカウント『あーちと短足マンチカンふづき＆おちょぼ』では、そんなマンチカンのふづき君とおちょぼ君の癒したっぷりな日常風景が投稿されています。

ふづき君、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「あーちと短足マンチカンふづき＆おちょぼ」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。