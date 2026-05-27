◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

生まれ育った街がスポーツの話題で盛り上がるのは、とてもうれしい。大阪・枚方市の枚方スイミングスクール（枚方ＳＳ）には、未来の多数のオリンピアン候補が在籍。３月の競泳日本選手権男子平泳ぎでは、同市出身の大橋信（１７）が北島康介を上回る史上最年少で３冠を達成した。１００メートルは日本記録、２００メートルは今季世界１位の好タイム。２４年パリ五輪で低迷したトビウオジャパンの“お家芸”復活へ、次世代エースとして名乗りを上げた。

枚方ＳＳで、中心となって有望株を指導しているのが太田伸コーチ（６０）だ。０４年アテネ五輪女子２００メートルバタフライ銅メダルの中西悠子を育て、日本代表の強化に長年携わってきた。選手の個性や考えを尊重し「４種目をまんべんなく、距離をしっかり泳がせる」が基本方針。普段の練習で大橋が平泳ぎ以外の種目でも手を抜くことはない。

同コーチは身長１６９センチの大橋に「背が高くない日本人でも世界で勝てるところを見せてほしい」と五輪金メダルを期待する。来春の高校卒業までは体力づくり優先だが「大学で始められるように準備はしているが、まだウェートトレーニングはやっていない」とパワー面の伸びしろも見込む。

２８年ロサンゼルス五輪を狙える教え子を聞くと、太田コーチからは８００メートル自由形で男女の日本記録を持つ今福和志（１９）、梶本一花（２２）ら６〜７人の名前が次々と出てきた。４年に一度の舞台は２年後。まずは来月の日本選手権（４〜７日、東京）で、地元・枚方の看板を背負ったスイマーたちが、どんな結果を残すかに注目している。（スポーツ担当・吉村 達）

◆吉村 達（よしむら・とおる）大阪・枚方市出身。１９９９年入社。昨年まで競馬担当で今年から現職。