中道・小川代表が3党合流時の党名変更の可能性言及　立憲に「腰が引けている。単独でやっていくビジョンあるのか」　公明との先行合流には慎重姿勢

中道改革連合の小川代表は27日、東京都内で講演し、公明党も含めた3党合流をめぐる立憲民主党の姿勢について、「かなり腰が引けている」と指摘し、「単独でこれからやっていくビジョンはあるのか、いずれ聞かなければいけない」と述べた。さらに、合流時に中道の党名を変更する可能性について「ありうることだ」と述べた。

講演の中で、小川氏は3党合流をめぐる立憲の姿勢について、「公明党さんが前向きであるのに比べると、かなり慎重、腰が引けているというのは事実だと思う」と指摘した。

その上で、2月の衆院選で中道が「あれだけ大敗したので慎重になるのはよく分かる」と理解を示しつつ、「逆に立憲民主党単独でこれからやっていくビジョンはあるのかということもいずれ聞かなければいけない」と述べた。

そして、「望んでする合流もあれば、例えば仮に不承不承だとしても時にやらざるをえない合流もある。真摯で丁寧な議論をしなければいけない」との考えを示した。

また、公明党との先行合流について、「理論的にはありうると思う」としつつ、「もたらす政治的影響がどうなるのか、よくよく関係3党間で慎重に議論する必要がある」と述べ、慎重な姿勢を示した。

一方、合流の際に党名を変更する可能性について問われると、「ありうることだと思う」と述べたほか、代表交代の可能性についても「大いにありうる。仮に新党結成ということになれば、遅かれ早かれ代表選挙を当然やらなければいけない」との認識を示した。