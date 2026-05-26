Apple TVで配信されたドラマシリーズ『マーゴのマネートラブル』が、先日シーズン1の全話配信を終了した。本作は、作家ルフィ・ソープによる同名小説を原作に、『アリー my Love』や『リンカーン弁護士』といった数々のヒット作を世に送り出してきたデビッド・E・ケリーがシリーズのクリエイターを務め、さらにエル・ファニングが主演に迎えられたことで、配信前から大きな注目を集めていた話題作である。

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なんといっても本作において衝撃的なのは、主演のエル・ファニングが、厳しい現実に翻弄され、追い詰められていく主人公マーゴ・ミレットを過激に演じている点だろう。予期せぬ妊娠と困窮という過酷な境遇から、生活費を稼ぐために成人向けコンテンツの制作に乗り出すという役柄を、彼女は生々しくもポップに体現している。

物語の起点となるのは、エル・ファニング演じる作家志望の学生、マーゴ・ミレットが直面する理不尽な現実だ。既婚の文学教授から文章力を褒められ、才能を認められたと信じた彼女は、不倫関係の果てに予期しなかった妊娠をしてしまう。悩んだ末に子どもを産んだマーゴだったが、そこから彼女の人生のプランは一気に崩壊していく。教え子に手を出した教授が自らの社会的地位を守りきる一方で、マーゴだけが学校を去ることを余儀なくされるのだ。

マーゴが通っていた「コミュニティ・カレッジ」は、日本でいう短期大学や専門学校、あるいは夜間大学の要素を含んだ、公立の二年制大学のこと。学費の安さから、経済的に困窮している層を中心に、格差社会におけるセーフティネットの役割を担い、四年制大学への編入ステップや、実用的な職業訓練の場としても認知されている。そこからの展望が、妊娠や困窮によって途絶えてしまうのである。

学校を去った後も、マーゴの受難は続く。自らの家庭を守りたい教授は、無責任にもマーゴから逃げていく。サポートが得られない孤立無援のなかで、彼女は育児とアルバイトの両立を試みる。しかし、乳児を抱えたままでの労働には、すぐに限界が訪れる。子どものために稼がなければならないのに、子どもがいるから働くことができない。貧しいシングルマザーに対するこの残忍な“詰み”の状況が、彼女の前に立ちはだかる。

この困窮のなかで、マーゴが生き残るため選び取るのが、成人向けソーシャルサービス「OnlyFans」へのクリエイター登録という選択だ。自分の身体を晒してセクシーなコンテンツを提供することで生活費を稼ぎ出そうとする彼女は、男性視聴者から送られてくる性器の画像を、固有の能力を持つファンタジックなモンスターに見立て評価するという、奇抜なコンテンツを思いつく。消費される側の“客体”であるはずの立場が、言葉の力によって主導権を握ろうとする。持ち前の文才と表現能力が、成功への道を切り拓いていく。

このように、一人の女性が新しいプラットフォームを利用しながら、個人事業主として性産業に乗り出し、困窮を突破していく挑戦を、半ばポジティブかつ軽快に描き出している点こそが、本シリーズの際立った特徴だといえよう。女性が生活費を稼ぎ、あるいは自己実現を果たすための手段としてそうした業界で働くことを、あくまで主体的な「個人の選択」として肯定してみせるのだ。

しかし一方で、その選択の先に待ち受けるはずの深刻なリスク、たとえば「身バレ」による永続的なデジタルタトゥーの恐怖や、執拗なストーキング、さらにはさまざまな犯罪に巻き込まれる可能性について、本シリーズがリアリティをもって描けているとは言い難いかもしれない。劇中に、そうした負の描写が皆無というわけではない。だが、現実の「OnlyFans」というサービスをめぐっては、ファンによる認知の歪みによる凄惨な事件や、暴力による強制的な出演、恐喝といった事件が相次いで起こっているのも事実なのだ。

そもそも、SNS、配信などを利用したビジネスで安定した生計を立てること自体、至難の業である。本作はそうした負の部分へのフォーカスを避け、あくまでマーゴの人生における突破口として機能させている。結果として、多大なリスクをはらむサービスを実質的に肯定し、宣伝してしまっているのではないかという疑問が生まれてしまう部分もあるのだ。

同時に物語は、マーゴが子の親権をめぐる法廷劇へと突入していく。このあたりは、やはり数々の法廷ドラマを手がけてきたデビッド・E・ケリーならではの展開だといえよう。法廷という冷徹な場において、彼女は貧しい生活実態や、成人向けコンテンツを制作しているという厳しい社会的評価、偏見と向き合わざるを得なくなる。しかし、そもそも彼女から多くの選択肢を奪い取り、袋小路へと追い込んだのもまた、この社会だったことも忘れるべきではないだろう。

かつてフーターズのウェイトレスとして働いていた母親（ミシェル・ファイファー）や、薬物依存症からの回復の途上にある元プロレスラーの父親（ニック・オファーマン）という、マーゴの両親も、人間的な魅力に溢れながら決して完璧とは言い難い存在だ。そんな両親の資質を良くも悪くも受け継いでいるマーゴ自身もまた、その行動には軽率で危うい部分が目立つ。

しかし、そもそも人間とは、不完全で愚かな生き物なのではないだろうか。ドラマや映画を観ているわれわれは、安全な場所から俯瞰することで、登場人物たちの選択を冷静かつ客観的に眺めることができる。だがひとたび現実の人生に戻ったとき、われわれはマーゴたちと同様に、数々の失敗を繰り返しながら生きていることに気づくはずだ。

そうした、ときに破天荒でめちゃくちゃながらも、生き延びるためにがむしゃらな努力を続ける主人公だからこそ、観客は彼女の姿に感情移入し、他人事ではない物語として受け止めることができるのだろう。そして、マーゴのサバイバルを通じて、極端な格差社会のなかでどうやって生き残るか、また人生の途上の挫折からの再起など、切実なテーマを共有することになるのだ。

劇中、そうしたセカンドキャリアをつかみ取った存在として現れるのが、ニコール・キッドマン演じるレースである。かつて女子プロレスラーでありながら、現在は法曹界へと転身した彼女は、孤立するマーゴたちの戦いを後押ししてくれる。ミシェル・ファイファーとニコール・キッドマンという、ハリウッドの歴史を築いてきたレジェンドたちが、新世代のエル・ファニングに寄り添い、背中を支えている構図が頼もしい。

ちなみに劇中で、頭の左右の高い位置で髪を結んだ「ツーサイドアップ」の愛らしい髪型で、プロレスのコスチュームに身を包みリングに復帰するキッドマンの姿は、彼女のキャリアのなかでもなかなか見られないと考えられる名シーンだといえる。ここだけでも、本シリーズを観る価値があるかもしれない。

倫理的な危うさと、エンターテインメントとしての爽快感。その危ういバランスのなかで、この不完全で愛おしい者たちの共闘は、果たしてどのような結末へと着地するのだろうか。現代をサバイブするためだからこその、“危うい希望”といえるラストシーンをどのように感じるのかは、視聴者次第である。

（文＝小野寺系（k.onodera））