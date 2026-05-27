アニエスベー、コンバースとの第3弾コラボレーションを発売。“履き込まれた美しさ”を宿す「ALL STAR AGED」

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近年、スニーカーの世界では、“新しさ”だけではない価値観が再び注目されています。最新テクノロジーや未来的なデザインを追い求める一方で、長年履き込まれたプロダクトが持つ空気感や、時を経た素材の表情に魅力を見出す感覚です。

agnès b. は、CONVERSE との第3弾となるコラボレーションスニーカーを、2026年5月27日に発売します。

Courtesy of agnès b.

今回ベースとなったのは、CONVERSEのクラシックなデザインを継承する「ALL STAR AGED」。長年履き込まれたようなヴィンテージテイストを再現したシリーズに、agnès b.らしいミニマルな遊び心を加えています。

“ヴィンテージ”を現代的に再編集する
今回のコラボレーションで印象的なのは、“ヴィンテージ感”を過度に演出していない点です。

ネイビーモデルでは、トウやフォクシングテープ、ヒールパッチをブラックで統一。ダークトーンによる静かなコントラストが、落ち着いたヴィンテージ感を際立たせています。

Courtesy of agnès b.

一方、レッドモデルでは、深みのある赤と生成り色のソールを組み合わせることで、どこかクラシックなアメリカンスポーツスタイルを思わせる空気感を生み出しています。

Courtesy of agnès b.

それは単なる“復刻”ではなく、“履き込まれた美しさ”を現代的に再解釈した感覚に近いのかもしれません。

フレンチシックとアメリカンクラシックの交差
agnès b.はこれまでも、タイムレスなフレンチカジュアルを軸に、音楽やアート、映画といったカルチャーとの接点を築いてきました。一方CONVERSEもまた、単なるスポーツブランドを超え、ストリートカルチャーやファッションシーンと深く結びついてきた存在です。今回のコラボレーションでは、その両者の感覚が細部へ自然に落とし込まれています。

Courtesy of agnès b.

低めに設定されたクラシックなトウスプリング。コットン仕様のヒールテープ。そして、「ALL STAR AGED」のインソールには、agnès b.を象徴する12mmピッチのボーダーをプリント。さらに、トウ部分にはさりげなくagnès b.のロゴを配置しています。

近年のファッションでは、“一目でわかるロゴ”よりも、“知っている人だけが気づくディテール”へ価値が移りつつあります。今回のスニーカーにも、そうした静かな美意識が漂っています。

“長く履く”という価値観
現在のファッションにおいて、“長く使うこと”そのものが新しいラグジュアリーになりつつあります。agnès b.が長年提案してきた、流行に左右されないワードローブ。そして、CONVERSEが積み重ねてきた普遍的なスニーカーデザイン。今回のコラボレーションは、その両者が自然に交差したプロダクトと言えるでしょう。

履き込むほどに馴染み、時間とともに完成していく。そんな“プロダクトとの付き合い方”そのものを楽しむためのスニーカーなのかもしれません。

【INFORMATION】
agnès b. × CONVERSE 2026 Collaboration Sneakers

発売日：2026年5月27日（水）

モデル：
ALL STAR AGED OX
※スペアシューレース付属

カラー：
ネイビー / レッド

サイズ：
22.5cm-30cm（ユニセックス）

価格：
\23,100（税込）

特徴：
・クラシックなシルエットを再現した低めのトウスプリング
・トウ部分にagnès b.ロゴ
・左足ヒールテープ外側にロゴ織りピスネーム
・ネイビーにはブラック、レッドにはホワイトのスペアシューレース付属
・コットン仕様のヒールテープ
・12mmピッチボーダーをプリントしたインソール

お問い合わせ：
アニエスベー
TEL：0120-744-800