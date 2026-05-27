フリーアナウンサー・古舘伊知郎（71）が27日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。中東情勢の緊迫化による原油由来ナフサの調達難の影響で、カルビーが一部商品の包装をモノクロ仕様に変更した話題について持論を展開した。

カルビーの対応は、中東情勢悪化によるナフサ不足で、包装用の印刷インキの原料供給が不安定になっていることが発端。生活に身近な食品業界で既に幅広く影響が出ており、供給は足りていると主張する高市政権の認識とずれが生じてきた。

古舘は、カルビーのモノクロ包装について「近未来、こうなる懸念もあるよねっていうことを、やや前倒しで見せて何が悪いっていう話」と対応を称賛。“売名行為”と指摘されている点については「冗談じゃないよね」と憤り「カルビーよくやったよね」と繰り返し称賛した。

現時点で政府は、ナフサ不足については「足りている」と主張している。この点については「数字上は足りてるのも一面の事実」とし、「総量は足りてんだよ。ナフサであろうが、石油であろうが、石油は備蓄もあるとか、（政府が）いろいろ言ってるじゃない」と受け止めた上で「でもね、全くちぐはぐだよ」と指摘した。

古舘は総量はあるものの「優先順位が高いのは医療じゃないですか」とチクリ。医療用プラスチックや透析関連資材などを例に挙げ、「本当に枯渇したら命取りになる」「買い占められたら終わり」と危機感を示し「“総量足りてます”っていう数字のマジック」と私見を語った。

カルビーの対応については「企業が調整したり、今後のことを先読みして動いている。現場では不安も含めて、足りなくなっちゃうぞっていうことが起きてる」と語り「カルビーが“こんなふうになっちゃうよ、近未来、やばいよ”ってやったことに関して怒る人はいないと思うけど」と批判を一蹴した。

この動画には「入ってくる量が減ってる以上、節約できるなら節約したほうが良い。しかも名前を売れるなら、ほめるところしかないですよね」「その通り。カルビーよくやった！備蓄があると言いながらその備蓄を放出してしまった米と同じようにこれから石油関連商品は値上げされて上げ止まり。備蓄全てを失っている国の未来が心配」「カルビー マーケティングが上手いなーと思った」と、さまざまなコメントが寄せられた。