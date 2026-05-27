“暑さで疲れがちな身体”を想定　「日本橋だし場 はなれ」夏季限定メニュー7品登場【にんべん】

にんべんは6月1日、東京･日本橋の和ダイニング「日本橋だし場 はなれ」で、夏季限定メニュー7品を発売する。

かつお節だしの旨みを活かしながら、夏の特別メニューとして、枝豆など旬の食材を使用したものや辛み･さっぱり感を楽しめるメニューを用意した。

ポイントは「本枯鰹節だしと食材のハーモニー」とし、「暑さで疲れがちな身体にやさしく染み渡る」メニューに仕上げた。暑い時期でも“食欲をそそる味わい”が楽しめるとしている。

販売期間は8月31日まで。メニューにより提供時間が異なる。以下、いずれも価格は税込みで表記。

【夏季限定メニュー すべての画像を見る】

〈“食欲をそそる” 夏季限定メニュー7品〉

◆「蛸と枝豆の炊き込みご飯 〈1合〉」

蛸と旬の枝豆を具材に使用した炊き込みご飯で、1合(1〜2人前)で提供する。

価格: 1,820円

提供時間: 単品の提供はディナータイムのみ。ランチタイムは「季節のだし炊き込み御膳」(2,420円)の一品として販売する。

◆だし椀 はなれ「トマトチリスープ」

トマト仕立てのピリ辛スープで、鶏団子とミックスビーンズを具材に使用した。

価格: 770円

提供時間: 単品の提供はディナータイムのみ。ランチタイムは「だし椀御膳」(1,210円)、ティータイムは「だし椀とご飯のセット」(1,020円)の一品として販売する。

◆だし椀 古典「いわしつみれとあらめのすまし汁」

「本枯鰹節だし」で仕立てたすまし汁。いわしのつみれ、根菜、コンブ科の海藻である刻みあらめを組み合わせた。

価格: 770円

提供時間: 単品の提供はディナータイムのみ。ランチタイムは「だし椀御膳」(1,210円)、ティータイムは「だし椀とご飯のセット」(1,020円)の一品として販売する。

◆「担々うどん」

ごまの風味を感じられる、コク深く仕上げた担々うどん。

価格: 1,200円

提供時間: ティータイム･ディナータイム

◆「白だし仕立ての肉じゃが」

具材にしっかりと味を染み込ませた白だし仕立ての肉じゃが。

価格: 990円

提供時間: 単品の提供はディナータイムのみ。ランチタイムは「一汁三菜御膳」(1,480円)の一品として販売する。

◆「黄金鰈の黒酢あんかけ」

ふっくら炊いた黄金鰈に、黒酢をきかせたさわやかな餡をかけて仕上げた。

価格: 990円

提供時間: 単品の提供はディナータイムのみ。ランチタイムは「一汁三菜御膳」(1,480円)の一品として販売する。

◆「三種盛り御膳」

三種類の甘味と緑茶をセットにしたメニュー。和三盆のパンナコッタ ブルーベリー、わらびもち、パインとマンゴーのケーキを盛り合わせた。

価格: 1,530円

提供時間: ティータイム･ディナータイム

【販売概要】

期間: 2026年6月1日(月)〜8月31日(月)

店舗:「日本橋だし場 はなれ」

(東京都中央区日本橋室町2-3-1COREDO室町2･1F)

〈「本枯鰹節」について〉

にんべんでは、カビ付けと天日干しの工程を4回以上繰り返したものを「本枯鰹節」と呼び、4〜6カ月かけてじっくりと仕上げている。魚臭さの少ない芳醇な香りが特徴。高級料亭などでも使用されている。

■にんべん公式サイト･店舗情報