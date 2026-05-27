ルル メリーの夏新作♡ショコラが香る上品な焼き菓子に注目

上品で愛らしい世界観が人気の「ルル メリー」から、この夏にぴったりの新作スイーツが届きます♡2026年6月3日（水）より発売されるのは、カカオの豊かな香りと塩味のバランスが楽しめる「ショコラと岩塩のサブレ」をはじめとした季節限定のラインナップ。ティータイムにはもちろん、夏の手土産にも喜ばれそうな、心ときめく焼き菓子がそろいました♪

夏に楽しみたい新作サブレ♡

この夏の主役として登場するのが、「ショコラと岩塩のサブレ」。

エクアドル産のカカオをクッキー生地に練り込み、香り豊かに焼き上げたサブレです。そこにフランス産ロレーヌ岩塩をほんのりきかせることで、カカオの深みとやさしい塩味が絶妙に重なり合う味わいに。

ひと口食べるたびに、チョコレートのコクとすっきりした後味が広がります。

価格は、3枚入410円（税込）、10枚入1,296円（税込）。

少しだけ楽しみたい日には3枚入、贈り物には10枚入と、シーンに合わせて選べるのもうれしいポイントです。洗練されたパッケージも魅力で、さりげないギフトにもぴったり♡

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季節限定の詰め合わせも登場

「季節のサブレ詰め合わせ」は、30枚入3,672円（税込）。

瀬戸内レモンとフランス産ロレーヌ岩塩を使った爽やかなレモンサブレと、新作のショコラと岩塩のサブレを各15枚ずつ詰め合わせた一箱です。

レモンのすっきりとした香りと、ショコラの奥行きある風味。気分に合わせて味を選べるので、おうち時間のティータイムが少し特別になりそうです♪

さらに「季節のサブレとルルガトー」は、16枚入・4個入で4,860円（税込）。

レモンサブレ8枚、ショコラと岩塩のサブレ8枚に加え、ルルガトー バター2個、ルルガトー ショコラ2個をセットにした華やかなアソートです。

発酵バターと生クリームを合わせたまろやかなガトーと、ショコラの深いコクを感じるガトーが加わり、贅沢感のあるラインナップに。

＊季節のサブレとルルガトーはルル メリー青山通り店での取扱いはございません。

販売場所は、ルル メリー青山通り店、銀座三越、日本橋三越本店、ルル メリーオンラインストアです。

夏の贈り物にもぴったり♡

季節のご褒美にも、大切な人への手土産にも選びたくなるルル メリーの夏限定スイーツ。チョコレートの深みと塩のアクセントが楽しめる新作サブレは、暑い季節にも軽やかに楽しめる上品な味わいです♡

レモンの爽やかさやガトーの豊かなコクもそろった限定ラインナップで、夏のティータイムをやさしく彩ってみてはいかがでしょうか♪