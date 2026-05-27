中谷美紀、オーストリアの自宅ガーデニングを披露 ホワイトローズやウツギなど草花豊か「美しい」「花や草の香りがしてきそうです」
俳優の中谷美紀（50）が25日、自身のインスタグラムを更新。オーストリアの自宅ガーデニングを披露した。
【写真】「ステキ！」「美しい」ホワイトローズなど、草花豊かな自宅ガーデニング披露の中谷美紀
中谷は「美しい日本の景色や食文化を愛する一方で、オーストリアの自宅に植わっている植物たちのことが、いつも気がかりです」と、海外と日本を行き来する多忙な生活のなかでも、常に庭の植物たちへ深い愛情を注いでいる近況を報告。
「今年はホワイトローズやクロユリの開花を見ることなく日本で撮影かと思い、後ろ髪を引かれる思いで毎日彼らに話しかけていたところ、出発の前日に咲いてくれたのです」と、奇跡的なエピソードを明かし、美しく咲くホワイトローズなど草花たちの写真を紹介した。
さらに、「ウツギも満開で美しかったこと。芝とクローバーを混ぜて播種した緑のカーペットも、毎日4回ほど水遣りをしていた甲斐あって、少しずつ繁茂しているようです」と日々の手入れの成果を喜びつつ、「さくらんぼの旬は、今年は逃してしまいましたが、アプリコットといちじくは、仕事を終えて帰る頃にはおいしくなっていることと期待しています」と、日本での仕事を終えた後に待っている自然の恵みへの楽しみを語った。
コメント欄には「ステキ！」「静かな豊かな時間ですね」「美しいホワイトローズ」「この白い薔薇、美紀さんのイメージにぴったり」「植物にお声がけしてるの素敵」「いい写真!!」「花や草の香りがしてきそうです」などの声が寄せられている。
【写真】「ステキ！」「美しい」ホワイトローズなど、草花豊かな自宅ガーデニング披露の中谷美紀
中谷は「美しい日本の景色や食文化を愛する一方で、オーストリアの自宅に植わっている植物たちのことが、いつも気がかりです」と、海外と日本を行き来する多忙な生活のなかでも、常に庭の植物たちへ深い愛情を注いでいる近況を報告。
「今年はホワイトローズやクロユリの開花を見ることなく日本で撮影かと思い、後ろ髪を引かれる思いで毎日彼らに話しかけていたところ、出発の前日に咲いてくれたのです」と、奇跡的なエピソードを明かし、美しく咲くホワイトローズなど草花たちの写真を紹介した。
コメント欄には「ステキ！」「静かな豊かな時間ですね」「美しいホワイトローズ」「この白い薔薇、美紀さんのイメージにぴったり」「植物にお声がけしてるの素敵」「いい写真!!」「花や草の香りがしてきそうです」などの声が寄せられている。