元西武監督の辻発彦氏（67）が、テレ玉公式YouTube「ツジハツ」に出演。交流戦の初戦、延長戦を制した西武の戦いぶりを振り返った。

辻氏は延長回の死闘を制した試合を「よく勝った。流れ的には追いつかれて嫌な雰囲気だった」と指摘した。

1―0の9回2死から甲斐野がヤクルト・モンテルに劇的な同点弾を浴びて追いつかれた。相手はセ・リーグで首位を争う勢いのあるチーム。まして敵地で不利な状況だったが、11回に渡部聖弥の適時二塁打で再び勝ち越し。逃げ切った。

ただ、辻氏は10回にも勝ち越しのチャンスはあったと振り返った。

2死から西川の右前打で出塁。続く滝沢に右線二塁打を放ち、二、三塁となった場面。辻氏は「結果論だけど何で黒田（哲史＝三塁コーチ）回さなかったのかな」と指摘した。

「アウトになってもいいのに。勝ち越すために。面白いタイミングではあった」と、相手ブルペンにまだ守護神キハダが残っていたことを考えると勝負してもいい場面だったと説明した。

ただ11回にそのキハダを打って勝利。パ・リーグ上位陣はすべて白星を挙げた中でリーグ首位キープ。辻氏は「そういう意味でも勝ちは大きかった」と振り返った。