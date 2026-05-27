Nao Yoshiokaが、ニューアルバム『self』を7月17日にリリース。あわせて、本作に参加するコラボレーターと、リリースに伴うワールドツアーの開催が明らかになった。

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参加アーティストは、フィラデルフィアよりBilal、グラミー受賞プロデューサーのPeter CottonTale、トランペッターのKeyon Harrold、シカゴのポエット／シンガー Jamila Woods、エミー受賞／グラミーノミネートのKhari Mateen、インディーR&BシーンのDevin Morrison、オーストラリアよりMXXWLL、UKのSam Wills、ガーナにルーツを持つオランダのBnnyhunna、ベトナムのMỹ Anh、北欧R&BシーンのMisha、ドイツのプロデューサー Shuko、台湾のヴィブラフォン奏者 Chien Chien Luなど、アメリカ、ヨーロッパ、アジアの表現者が一堂に会する。

本作はSWEET SOUL RECORDSが掲げてきた『WORLD SOUL COLLECTIVE』の思想を体現するもので、ネオソウル、インディーR&B、アフロビーツ、ハウス、スピリチュアルジャズまでを横断する内容となっている。前作『Flow』で11カ国を巡ったツアーで築いた人脈が制作の土台となった。

さらに本作は、Nao Yoshiokaがこれまで見せてこなかった内面に踏み込んだ作品に。前作『Flow』のワールドツアーを経て辿り着いた「まだ始まったばかりだ」という感覚を起点に、これまで前進することで乗り越えてきた孤独や葛藤を、克服するものではなく自分の一部として受け入れるものとして見つめ直している。タイトルには、強さだけでなく弱さや迷いも含めて本当の自分を抱きしめるという意味が込められた。

また、最新アルバム『self』を携えたワールドツアー『Nao Yoshioka “self” World Tour』の開催も決定。日本国内に加え、ヨーロッパ、アメリカ、アジア各地での公演を予定している。

・Nao Yoshioka メッセージ

「アルバム・セラピー」。私はアルバム制作をそう呼んでいる。作ることで、癒される体験。6枚目にして改めて、その意味を深く知った。これまでずっと、見ないようにしていた自分がいた。弱くて、足りなくて、頑張っていないと愛されないと信じ込んでいた自分。受け入れたくなかったけれど、確かに私の中に潜んでいた。このアルバムでは初めて、その弱さごと自分をそのまま音楽にすることができた。怖がらずに。希望に満ちた曲も、心が苦しかった日の気持ちもたくさん詰め込んだ。でもそれと同じくらい、「もっと頑張らなきゃ」「もっと強くならなきゃ」と囁き続けていたもう一人の私も、このアルバムの中に生きている。その声を無視せず、向き合って、解放した瞬間。それが私にとっての「self」だった。光に向かっていた私も、誰にも見せられなかった私も、そのどちらも本当の私だった。ずっと応援してくださっているファンの皆さん、そして世界中でこの音楽を支えてくださっている方々へ。あなたがいるから、私はここまで来られました。心からの感謝を込めて、このアルバムを届けます。皆さんの毎日に、そっと寄り添えるアルバムであることを願っています。

（文＝リアルサウンド編集部）