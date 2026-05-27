他人名義のキャッシュカードを不正に使用し、コンビニエンスストアのATMから現金あわせて17万8000円を引き出したとして、高松市の男3人が逮捕されました。

窃盗の容疑で逮捕されたのは

高松市藤塚町の無職の男（66）

高松市木太町の会社員の男（24）

高松市木太町のリフォーム業の男（30）の3人です。

不正に入手した他人名義のキャッシュカードを使用

警察によりますと、男らは共謀の上、今年2月7日午前11時33分ころ、さぬき市のコンビニエンスストアのATMで、2回にわたり、不正に入手した他人名義のキャッシュカードを使用して現金あわせて17万8000円を引き出した疑いです。

現金が引き出される前の2月5日、使用されたキャッシュカードの盗難に関する被害届が提出されていて、警察が捜査を行った結果、男3人の容疑を特定し、きょう（27日）逮捕したものです。

警察の調べに対し、会社員の男（24）とリフォーム業の男（30）は「間違いありません」と容疑を認めています。無職の男（66）は「お金を引き出したことは知りません」と容疑を否認しています。

警察は男3人に余罪があるものとみて、調べを進めています。