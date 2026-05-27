人生初グラビアが大反響 永江梨乃、2度目の撮影は伊豆でフレッシュな水着姿に
アイドルグループ「HzMe（ヘルツミー）」の永江梨乃が、25日発売の『週刊ヤングマガジン』26号（講談社）の巻末グラビアに登場している。
【写真】ジャージ姿もかわいすぎる永江梨乃
1月に同誌で披露した人生初グラビアが大反響。豪華100Pデジタル写真集『moment』もリリースした永江。人生2度目のグラビアとなった今回は、自然が豊かな静岡県・伊豆に訪れてフレッシュでヘルシーな水着姿を見せている。
本誌での展開に加えて「ヤンマガWeb」との連動企画「ヤンマガアザーっす！」にも登場している。
なお、同号の表紙には『ミスマガジン2025』“ミスヤングマガジン”の晴こころ、“ミス週刊少年マガジン”江下晏梨が、巻中グラビアには『ミスマガジン2024』SHOWROOM賞の立花 蘭が登場している。
【写真】ジャージ姿もかわいすぎる永江梨乃
1月に同誌で披露した人生初グラビアが大反響。豪華100Pデジタル写真集『moment』もリリースした永江。人生2度目のグラビアとなった今回は、自然が豊かな静岡県・伊豆に訪れてフレッシュでヘルシーな水着姿を見せている。
本誌での展開に加えて「ヤンマガWeb」との連動企画「ヤンマガアザーっす！」にも登場している。
なお、同号の表紙には『ミスマガジン2025』“ミスヤングマガジン”の晴こころ、“ミス週刊少年マガジン”江下晏梨が、巻中グラビアには『ミスマガジン2024』SHOWROOM賞の立花 蘭が登場している。