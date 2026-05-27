「ドジャース１５−６ロッキーズ」（２６日、ロサンゼルス）

ドジャースのキケ・ヘルナンデス内野手が左脇腹を痛め途中交代。試合後、デーブ・ロバーツ監督が負傷者リスト入りを明言した中、本人はＤＦＡ（事実上の戦力外）となったサンチアゴ・エスピナル内野手への思いを吐露した。

キケは左肘手術のリハビリを終え、２５日にメジャー復帰を果たした。６０日間の負傷者リストに入っていたため、メジャー復帰を果たす場合は４０人枠を空ける必要があった。

球団はユーティリティープレーヤーとして奮闘していたエスピナルをＤＦＡとし、キケを４０人枠に復帰させた。その経緯があっただけに「正直、フラストレーションがたまっている。ただ試合を欠場しただけじゃなく、１人の選手がロースターを外れたわけだし」と胸中を吐露。「結局、４打席しかチームに貢献できなかった。本当にきつい。今はかなり落ち込んでいる」と落胆の色を隠せなかった。

キケは前日の打撃練習中に違和感を覚え、第１打席で今季１号を放った際に「最悪の感触だった」と言う。第２打席で初球を見逃した際に「もうこれはダメだと感じた」と明かした。その後、ロバーツ監督と深刻な表情でベンチで話し合い、途中交代が決定。試合中に球団は左脇腹痛と発表していた。