NZ中銀は予想通り据え置きも、今後の利上げ期待強まりNZドル買い＝オセアニア為替概況



豪ドルは10時半の4月豪消費者物価指数(CPI)が予想を下回ったことで売りが出た。前回跳ね上がった輸送・交通費の伸びが鈍化したことや、食品価格の低下などが警戒感後退につながった。対ドルで0.7180ドル近くから下げて一時0.7153ドルまで。その後NZドルが対ドルで上昇したこともあり、少し戻して豪ドルも0.7168ドルまでにとどまった。

対円では114.30円近くから一時113.94円まで下げた。その後は114円を挟んでのもみ合い、豪ドル安円高圏での推移。



NZドルは11時のNZ中銀（RBNZ）金融政策会合結果発表を受けて上昇した。政策金利(OCR)は市場予想通り現状の2.25％で維持されたが、その投票が据え置きと利上げで3対3の同数となっていた。ブレマン総裁、シルク総裁補、コンウェイ・チーフエコノミストの内部委員3名が据え置き、外部委員3名が利上げに投票した。同数の場合、金融政策会合の委員長を兼任する中銀総裁の決定となるため、今回は据え置きとなったが、予想以上のタカ派姿勢に市場は次回7月会合での利上げ期待を強める形でNZドル高となった。短期金利市場では今回の会合前まで次回の利上げを60％程度織り込む状況であった。今回の発表を受けてその期待は90％程度まで上昇。年内利上げの見方は発表前まで2回か3回で3回が優勢となっていたが、発表後は3回か4回で3回が優勢に変わっている。



NZドルは0.5840ドル前後から0.5880ドル前後まで上昇。0.5890－0.5900ドルの上値抵抗水準を意識する展開となっている。対円では92.90円台から昼前に93.60円台まで上昇。午後に入って93.65円を付けた。



今週の主な予想



豪州

05/27 09:30 Westpac先行指数 （4月） 結果 0.04% 前回 -0.09% （前月比）

05/27 10:30 消費者物価指数 （4月） 結果 4.2% 予想 4.4% 前回 4.6% （前年比）

05/27 10:30 消費者物価指数 （4月） 結果 0.4% 予想 0.6% 前回 1.1% （前月比）

05/27 10:30 消費者物価指数 （4月） 結果 3.4% 予想 3.4% 前回 3.3% （トリム平均・前年比）

05/27 10:30 消費者物価指数 （4月） 結果 0.3% 予想 0.3% 前回 0.3% （トリム平均・前月比）



NZ

05/27 11:00 NZ中銀政策金利 （5月） 結果 2.25% 予想 2.25% 前回 2.25%

05/29 10:00 ANZ企業信頼感 （5月） 前回 -10.6



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