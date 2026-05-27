テクニカルポイント ＮＺドル/ドル、一目均衡表の雲からの抜け出し待ち テクニカルポイント ＮＺドル/ドル、一目均衡表の雲からの抜け出し待ち

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テクニカルポイント ＮＺドル/ドル、一目均衡表の雲からの抜け出し待ち



0.5981 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

0.5922 エンベロープ1%上限（10日間）

0.5903 一目均衡表・基準線

0.5893 21日移動平均

0.5891 100日移動平均

0.5879 一目均衡表・雲（上限）

0.5875 現値

0.5867 一目均衡表・転換線

0.5864 10日移動平均

0.5836 200日移動平均

0.5833 一目均衡表・雲（下限）

0.5805 エンベロープ1%下限（10日間）

0.5805 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）



NZドル/ドルは、一目均衡表の雲の中に入っている。上下限は0.5879から0.5833の範囲となっている。5月中旬までみられていた短期下降トレンドは、10日線のレジスタンスが機能しなくなったことで終了。RSI（14日）は49.4と、売買の偏りがない中立な状況となっている。6月上旬には一目均衡表の変化日にあたるネジレが観測されており、それに向けて雲からの抜け出し待ちの局面になっている。

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