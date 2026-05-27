アーティストグループ『Number_i』が5月26日、グループの公式インスタグラムを更新。アメリカ・ロサンゼルスにあるアトランティックレコードを訪問した際の動画を公開しました。



【写真を見る】【 Number_i 】 米・ロサンゼルスのアトランティックレコード訪問時の動画を公開 「ここですね」「来ちゃったね」



先週、アメリカの名門音楽レーベル、アトランティックレコードとレーベル契約を締結したことを発表したNumber_iは「LAのAtlantic Recordsオフィスにお邪魔してきました」と投稿。





動画はまず、神宮寺勇太さんが「ここですね」とオフィスのビルを見つける様子から始まります。すると平野紫耀さんは「来ちゃったね」と呼応。





一方の岸優太さんは「お洒落ですね」と外観の印象を述べています。





中に入ると平野さんは「清潔感あってすごいきれいだね」と印象を語りました。





そして「３２１」の合図で、レーベルのロゴの前で記念撮影。





撮影後の平野さんと神宮寺さんの表情は笑顔に満ちていました。





岸さんはカメラマンの英語による感謝の言葉に手を合わせて応えました。





この投稿を見たファンからは「素敵な笑顔でワクワク 」「幸せそうな顔が見えて嬉しい」「希望に満ちた表情 」「これからが益々楽しみ」といった反響が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】