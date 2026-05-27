２７日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５９円３４銭前後と前日午後５時時点に比べ１０銭強のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８５円４７銭前後と同２０銭程度のユーロ高・円安で推移している。



ドル円は、午前９時時点では１５９円２０銭台で推移し、午後０時１０分過ぎには１５９円１０銭台まで軟化。その後、午後３時にかけ１５９円３０銭台に値を上げた。植田和男日銀総裁が午前に日銀主催のコンファレンスであいさつをしたが、金融政策に関しての具体的な示唆はなく、相場への影響は限られた。イラン情勢と原油価格動向への関心が高いものの、新規材料には欠け１５９円台前半での値動きが続いた。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１６３９ドル前後と同０．０００２ドル程度のユーロ高・ドル安で推移している。



出所：MINKABU PRESS