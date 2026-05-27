東京VがMF川村楽人の交通事故を報告「今一度安全運転の徹底を指導いたします」
東京ヴェルディは27日、交通事故の発生を報告した。
クラブによると、事故が起きたのは26日の午前9時頃。神奈川県川崎市麻生細山1203付近において、MF川村楽人が運転する乗用車が停車中、前方不注意による「クリープ現象」で車が前方へ動き出し、前方に停車していた自動二輪車と接触したようだ。
事故発生後は、警察など関係各所に連絡の上事情を説明し、事故処理を含めて対応。接触した車両の運転手は腰痛等の症状があったため、病院に搬送されて現在治療中だという。なお、川村本人に怪我などはなかった。
クラブは同件を受けて「接触した車両を運転されていた方に心よりお詫び申し上げるとともに、一日も早いご回復を心よりお祈りいたします。また、関係各所に多大なご迷惑をおかけしたことを重ねてお詫び申し上げます」とコメントするとともに、「川村選手に対しては厳重注意を行い、今一度安全運転の徹底を指導いたします。今後、交通事故の発生を防止するために、全選手・スタッフに対しての交通安全の指導を行ってまいります」と続けている。
クラブによると、事故が起きたのは26日の午前9時頃。神奈川県川崎市麻生細山1203付近において、MF川村楽人が運転する乗用車が停車中、前方不注意による「クリープ現象」で車が前方へ動き出し、前方に停車していた自動二輪車と接触したようだ。
事故発生後は、警察など関係各所に連絡の上事情を説明し、事故処理を含めて対応。接触した車両の運転手は腰痛等の症状があったため、病院に搬送されて現在治療中だという。なお、川村本人に怪我などはなかった。