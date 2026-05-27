27日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数580、値下がり銘柄数834と、値下がりが優勢だった。



個別では弘電社<1948>、ダイトーケミックス<4366>、室町ケミカル<4885>、北川精機<6327>、大日光・エンジニアリング<6635>など6銘柄がストップ高。共和電業<6853>は一時ストップ高と値を飛ばした。ウエストホールディングス<1407>、Ｂ－Ｒ サーティワンアイスクリーム<2268>、クエスト<2332>、ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ<2354>、カネ美食品<2669>など43銘柄は年初来高値を更新。マキヤ<9890>、バナーズ<3011>、ヒラノテクシード<6245>、テセック<6337>、アドバネクス<5998>は値上がり率上位に買われた。



一方、ダントーホールディングス<5337>がストップ安。コロンビア・ワークス<146A>、佐藤渡辺<1807>、クルーズ<2138>、セーラー広告<2156>、ＣＤＳ<2169>など126銘柄は年初来安値を更新。クオンタムソリューションズ<2338>、プラコー<6347>、津田駒工業<6217>、栄電子<7567>、リバーエレテック<6666>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース