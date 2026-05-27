　27日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　231060　　　26.4　　　 69560
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 27365　　　26.6　　　　3084
３. <1321> 野村日経平均　　 24515　　　12.8　　　 68120
４. <2644> ＧＸ半導日株　　 16953　　　48.9　　　　4116
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　 15185　　　22.3　　　 83060
６. <1360> 日経ベア２　　　 12992　　 -18.5　　　　75.7
７. <1579> 日経ブル２　　　 11377　　　12.1　　　 751.5
８. <200A> 野村日半導　　　　7711　　 -44.2　　　　4649
９. <1568> ＴＰＸブル　　　　6968　　　41.4　　　 930.3
10. <1540> 純金信託　　　　　6475　　 -33.8　　　 21290
11. <1306> 野村東証指数　　　6156　　　17.9　　　 415.6
12. <1398> ＳＭＤリート　　　5624　　　36.8　　　1858.0
13. <1329> ｉＳ日経　　　　　4854　　　29.5　　　　6779
14. <1330> 上場日経平均　　　4222　　 277.0　　　 68200
15. <1542> 純銀信託　　　　　3520　　　 8.5　　　 35220
16. <1308> 上場東証指数　　　3323　　　46.1　　　　4102
17. <1320> ｉＦ日経年１　　　3293　　　86.9　　　 67900
18. <1346> ＭＸ２２５　　　　2878　　 268.5　　　 67760
19. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　2517　　 401.4　　　　2610
20. <2243> ＧＸ半導体　　　　2482　　　35.8　　　　4907
21. <2631> ＭＸナスダク　　　2202　　 140.9　　　 34290
22. <1655> ｉＳ米国株　　　　1491　　　41.1　　　 865.7
23. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1478　　　59.4　　　 405.1
24. <1615> 野村東証銀行　　　1428　　　34.2　　　 662.7
25. <1358> 上場日経２倍　　　1358　　　11.5　　　132600
26. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1354　　　16.8　　　　4280
27. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1349　　 -35.6　　　1937.0
28. <1489> 日経高配５０　　　1321　　 -31.6　　　　3240
29. <314A> ｉＳゴールド　　　1319　　　70.4　　　 338.3
30. <2559> ＭＸ全世界株　　　1298　　　30.3　　　 29530
31. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　1283　　　31.9　　　 79150
32. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1281　　　 4.1　　　　 125
33. <2036> 金先物Ｗブル　　　1076　　　18.0　　　177600
34. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　1031　　 324.3　　　　　78
35. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 953　　 -29.9　　　　5368
36. <1545> 野村ナスＨ無　　　 859　　 -39.4　　　 242.0
37. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 821　　 -11.0　　　 34550
38. <282A> ＧＸ半導１０　　　 793　　 -24.7　　　　2512
39. <1699> 野村原油　　　　　 789　　 306.7　　　 637.9
40. <2244> ＧＸＵテック　　　 764　　 112.2　　　　3603
41. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 757　　 104.6　　　　1036
42. <521A> ｉＦＦＮＧ金　　　 714　　 399.3　　　　2054
43. <1356> ＴＰＸベア２　　　 670　　　 5.0　　　 118.8
44. <2857> ｉＳ独国債Ｈ　　　 636　　　32.5　　　 634.7
45. <408A> ｉＳＢＡＩ　　　　 613　　 -43.0　　　 330.0
46. <1328> 野村金連動　　　　 611　　　16.8　　　 16910
47. <2033> コスピブル　　　　 606　　　45.3　　　123300
48. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 558　　　14.8　　　 65620
49. <213A> 上場半導体株　　　 558　　　-2.1　　　 434.1
50. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 546　　 -83.4　　　　4204
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)

株探ニュース