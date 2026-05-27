ETF売買代金ランキング＝27日大引け
27日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 231060 26.4 69560
２. <1357> 日経Ｄインバ 27365 26.6 3084
３. <1321> 野村日経平均 24515 12.8 68120
４. <2644> ＧＸ半導日株 16953 48.9 4116
５. <1458> 楽天Ｗブル 15185 22.3 83060
６. <1360> 日経ベア２ 12992 -18.5 75.7
７. <1579> 日経ブル２ 11377 12.1 751.5
８. <200A> 野村日半導 7711 -44.2 4649
９. <1568> ＴＰＸブル 6968 41.4 930.3
10. <1540> 純金信託 6475 -33.8 21290
11. <1306> 野村東証指数 6156 17.9 415.6
12. <1398> ＳＭＤリート 5624 36.8 1858.0
13. <1329> ｉＳ日経 4854 29.5 6779
14. <1330> 上場日経平均 4222 277.0 68200
15. <1542> 純銀信託 3520 8.5 35220
16. <1308> 上場東証指数 3323 46.1 4102
17. <1320> ｉＦ日経年１ 3293 86.9 67900
18. <1346> ＭＸ２２５ 2878 268.5 67760
19. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 2517 401.4 2610
20. <2243> ＧＸ半導体 2482 35.8 4907
21. <2631> ＭＸナスダク 2202 140.9 34290
22. <1655> ｉＳ米国株 1491 41.1 865.7
23. <1475> ｉＳＴＰＸ 1478 59.4 405.1
24. <1615> 野村東証銀行 1428 34.2 662.7
25. <1358> 上場日経２倍 1358 11.5 132600
26. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1354 16.8 4280
27. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1349 -35.6 1937.0
28. <1489> 日経高配５０ 1321 -31.6 3240
29. <314A> ｉＳゴールド 1319 70.4 338.3
30. <2559> ＭＸ全世界株 1298 30.3 29530
31. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1283 31.9 79150
32. <1459> 楽天Ｗベア 1281 4.1 125
33. <2036> 金先物Ｗブル 1076 18.0 177600
34. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 1031 324.3 78
35. <1671> ＷＴＩ原油 953 -29.9 5368
36. <1545> 野村ナスＨ無 859 -39.4 242.0
37. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 821 -11.0 34550
38. <282A> ＧＸ半導１０ 793 -24.7 2512
39. <1699> 野村原油 789 306.7 637.9
40. <2244> ＧＸＵテック 764 112.2 3603
41. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 757 104.6 1036
42. <521A> ｉＦＦＮＧ金 714 399.3 2054
43. <1356> ＴＰＸベア２ 670 5.0 118.8
44. <2857> ｉＳ独国債Ｈ 636 32.5 634.7
45. <408A> ｉＳＢＡＩ 613 -43.0 330.0
46. <1328> 野村金連動 611 16.8 16910
47. <2033> コスピブル 606 45.3 123300
48. <1326> ＳＰＤＲ 558 14.8 65620
49. <213A> 上場半導体株 558 -2.1 434.1
50. <1305> ｉＦＴＰ年１ 546 -83.4 4204
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 231060 26.4 69560
２. <1357> 日経Ｄインバ 27365 26.6 3084
３. <1321> 野村日経平均 24515 12.8 68120
４. <2644> ＧＸ半導日株 16953 48.9 4116
５. <1458> 楽天Ｗブル 15185 22.3 83060
６. <1360> 日経ベア２ 12992 -18.5 75.7
７. <1579> 日経ブル２ 11377 12.1 751.5
８. <200A> 野村日半導 7711 -44.2 4649
９. <1568> ＴＰＸブル 6968 41.4 930.3
10. <1540> 純金信託 6475 -33.8 21290
11. <1306> 野村東証指数 6156 17.9 415.6
12. <1398> ＳＭＤリート 5624 36.8 1858.0
13. <1329> ｉＳ日経 4854 29.5 6779
14. <1330> 上場日経平均 4222 277.0 68200
15. <1542> 純銀信託 3520 8.5 35220
16. <1308> 上場東証指数 3323 46.1 4102
17. <1320> ｉＦ日経年１ 3293 86.9 67900
18. <1346> ＭＸ２２５ 2878 268.5 67760
19. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 2517 401.4 2610
20. <2243> ＧＸ半導体 2482 35.8 4907
21. <2631> ＭＸナスダク 2202 140.9 34290
22. <1655> ｉＳ米国株 1491 41.1 865.7
23. <1475> ｉＳＴＰＸ 1478 59.4 405.1
24. <1615> 野村東証銀行 1428 34.2 662.7
25. <1358> 上場日経２倍 1358 11.5 132600
26. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1354 16.8 4280
27. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1349 -35.6 1937.0
28. <1489> 日経高配５０ 1321 -31.6 3240
29. <314A> ｉＳゴールド 1319 70.4 338.3
30. <2559> ＭＸ全世界株 1298 30.3 29530
31. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1283 31.9 79150
32. <1459> 楽天Ｗベア 1281 4.1 125
33. <2036> 金先物Ｗブル 1076 18.0 177600
34. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 1031 324.3 78
35. <1671> ＷＴＩ原油 953 -29.9 5368
36. <1545> 野村ナスＨ無 859 -39.4 242.0
37. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 821 -11.0 34550
38. <282A> ＧＸ半導１０ 793 -24.7 2512
39. <1699> 野村原油 789 306.7 637.9
40. <2244> ＧＸＵテック 764 112.2 3603
41. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 757 104.6 1036
42. <521A> ｉＦＦＮＧ金 714 399.3 2054
43. <1356> ＴＰＸベア２ 670 5.0 118.8
44. <2857> ｉＳ独国債Ｈ 636 32.5 634.7
45. <408A> ｉＳＢＡＩ 613 -43.0 330.0
46. <1328> 野村金連動 611 16.8 16910
47. <2033> コスピブル 606 45.3 123300
48. <1326> ＳＰＤＲ 558 14.8 65620
49. <213A> 上場半導体株 558 -2.1 434.1
50. <1305> ｉＦＴＰ年１ 546 -83.4 4204
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
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