27日の日経平均株価は前日比3.32円（0.01％）高の6万4999.41円と反発し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は721、値下がりは786、変わらずは56。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を254.63円押し上げ。次いでファストリ <9983>が185.85円、東エレク <8035>が108.61円、信越化 <4063>が64.36円、コナミＧ <9766>が32.52円と続いた。



マイナス寄与度は457.78円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、キオクシア <285A>が44.82円、ファナック <6954>が41.06円、フジクラ <5803>が38.01円、イビデン <4062>が36.2円と並んだ。



業種別では33業種中15業種が値上がり。1位は精密機器で、以下、水産・農林業、化学、その他製品が続いた。値下がり上位には非鉄金属、その他金融業、情報・通信業が並んだ。



株探ニュース