27日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数205、値下がり銘柄数362と、値下がりが優勢だった。



個別ではフルッタフルッタ<2586>、ＨＰＣシステムズ<6597>がストップ高。ＴＭＨ<280A>、グローバルウェイ<3936>、マイクロ波化学<9227>は一時ストップ高と値を飛ばした。アストロスケールホールディングス<186A>、Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅ<290A>、データホライゾン<3628>、シャノン<3976>、アクセルスペースホールディングス<402A>など17銘柄は年初来高値を更新。サクシード<9256>、ＧＥＮＤＡ<9166>、スカイマーク<9204>、Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングス<4419>、クラシコ<442A>は値上がり率上位に買われた。



一方、モイ<5031>、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>、ＱＤレーザ<6613>がストップ安。Ｃｏｃｏｌｉｖｅ<137A>、トライアルホールディングス<141A>、インテグループ<192A>、Ａｉロボティクス<247A>、フルッタフルッタ<2586>など73銘柄は年初来安値を更新。ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>、夢展望<3185>、インティメート・マージャー<7072>、エクサウィザーズ<4259>、アスタリスク<6522>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース