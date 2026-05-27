27日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比18.3％増の4482億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同24.5％増の3443億円だった。



個別では日経平均ブル２倍上場投信 <1579> 、グローバルＸ ＡＩ＆ビッグデータ ＥＴＦ <223A> 、ＮＥＸＴ 素材・化学 <1620> 、グローバルＸ ＵＳ テック・配当貴族 ＥＴＦ <283A> 、ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ５００均等ウェイト <383A> など96銘柄が新高値。ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> 、ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信 <2517> 、ＮＥＸＴ 日経平均インバース <1571> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> 、ＴＯＰＩＸベア２倍上場投信 <1356> など20銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ 半導体 <346A> が3.64％高、ＮＺＡＭ 先進国株式（ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ） <536A> が3.45％高と大幅な上昇。



一方、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ガソリン上場投資信託 <1691> は7.50％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ エネルギー指数上場投資信託 <1685> は3.96％安、グローバルＸ メタルビジネス－日本株式 <2646> は3.19％安、グローバルＸ Ｓ＆Ｐ先進国キャッシュフロー <564A> は3.01％安と大幅に下落した。



日経平均株価が3円安となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金2310億6000万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金は2333億7800万円で、同水準の商いとなった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が273億6500万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が245億1500万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が151億8500万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が129億9200万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が113億7700万円の売買代金となった。



株探ニュース