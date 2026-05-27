◇MLB パイレーツ12-1カブス(日本時間27日、PNCパーク)

カブスは敵地でパイレーツ戦に臨むものの、先発のジョーダン・ウィックス投手が5回途中8失点し、打線は8安打放ちながらも1得点のみとちぐはぐ。終わってみれば12-1で大敗し、泥沼10連敗となりました。ナ・リーグ中地区で最下位の4位タイに沈んでいます。

カブスの先発ウィックス投手は初回に四球や1発を含む4本の長短打を許し5失点します。2回には打線が反撃し1点の援護をもらいますが、5回にも捕まり3失点で途中降板します。

その後もリリーフ陣が失点を重ねたカブスは15安打12失点。一方打線は2回以降も4回、5回には連打や四死球などで得点圏にランナーを出し、6回にはノーヒットで満塁のチャンスを作るもののあと一本が出ず。6番・ライトで先発出場した鈴木誠也選手も3打数ノーヒットに終わっています。

この敗戦でカブスは17日のホワイトソックス戦から続き10連敗。ナ・リーグ中地区でも一気に順位を落とし、4位タイの最下位に沈んでいます。