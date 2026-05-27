元千葉県警警部補で、刑事事象解析研究所代表理事の森雅人氏が27日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）にリモートで生出演し、長女への暴行容疑で巨人の阿部慎之助前監督（47）を逮捕した警察の判断について、見解を示した。

読売巨人軍が確認した事実関係によると、25日午後6時頃、18歳の長女と次女の姉妹ゲンカを止めようとした阿部前監督が、長女から言い返されたことに腹を立て、襟元をつかみ投げ飛ばして倒すなどの暴行を加えた。長女はこの直後にチャットGPTに相談したところ、児童相談所への通報を勧められたことから通報。児相から連絡を受けた警視庁渋谷署が、現行犯逮捕した。阿部前監督は26日未明に釈放され、同日に辞任を申し入れた。

26日に開かれた阿部前監督の会見で、長女の声明を代理人弁護士が読み上げられた。「「どのようにすればいいか分からない」と相談所の職員に相談させていただいたにもかかわらず、「どうしたらいいか」という私自身の意向が聞かれることはなく、警察に通報されるという形になってしまいました」といった説明もあった。

MC石井亮次からは、「“通報した私がストップをかけるので、もう警察さんやめて”というのは、できるかできないか」と質問が飛んだ。

森氏は「被害者の意向に沿うケースもありますが」と返答。一方で、「これまで過去の事件とかを振り返ってみると、被害者が被害届を出さないまま、さらに暴行を加えられて、死亡してしまったとか、そういうケースが積み重なってきている」と、深刻な事態に発展する可能性を懸念した。

そうしたことを未然に防ぐための判断ではないかと推測し、「今の警察は、状況、被害者の意向も確認はしますけど、確認以上に、これ以上にわたって暴力行為が行われる恐れとか、そういったところに重きを置いている」と解説した。