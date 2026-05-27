アルゼンチン史上初めて、子どもを持つ女性がミス・ユニバース代表に選ばれ、世界大会に出場することになった。

26日（現地時間）、現地メディアによると、話題の人物はモデルのタマラ・ロゴウスキさん（28）で、地域大会優勝に続き、25日午後に開かれた本選でも1位に輝いた。「ベストフェイス賞」と「イブニングドレス賞」も獲得し、3冠を達成した。

ロゴウスキさんは受賞の感想で、「マーケティング専門家として、言葉が持つ力を知り、母親として、私のあらゆる決断が誰かに力を与えられることを学んだ」と語った。

続けて、「私たちは皆、世の中に貢献できる価値あるものを内に秘めている」とし、「大切なのは、それを見つけて発展させ、誰かのために役立てる勇気を持つことだ」と付け加えた。

ロゴウスキさんが選ばれた理由について、大会組織委員会は、単に外見だけによるものではないと説明した。大会期間を通じて真摯にメッセージを発信し、審査員から高い評価を受けたという。

12歳という幼い年齢でモデルの仕事を始めたロゴウスキさんは、学業を続けながら大学を卒業し、「自己啓発コーチ」の資格も取得した。現在は幼い娘のソフィちゃんを育てながら、仕事と育児を両立している。

ロゴウスキさんは、「これまで多くの努力と献身、責任感が必要な道のりだった」とし、「大きな誇りを感じている」と感想を明かした。

ロゴウスキさんは11月にコスタリカで開かれる第75回ミス・ユニバース大会にアルゼンチン代表として出場する。ミス・ユニバース組織委員会は2023年から、既婚女性や子どものいる女性などへ出場資格を拡大している。