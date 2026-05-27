◇ナ・リーグ ドジャース15―6ロッキーズ（2026年5月26日 ロサンゼルス）

ドジャースは26日（日本時間27日）、本拠でロッキーズに勝利を収め、4連勝を果たした。打線は序盤から着実に得点を積み重ね、今季最多タイの15得点を記録。移籍後、初登板初先発となったエリック・ラウアー投手（30）も6回4安打1失点の好投で同初勝利を挙げた。

確実に試合をつくった。初回、先頭のカストロを左飛に打ち取ると、続くフリーマンをカットボールで、3番・トーバーを92.1マイル（約148.2キロ）直球で、ともに空振りに仕留めて3者凡退で立ち上がった。

味方が先制した直後の2回にグッドマンにソロ本塁打を浴びたが、その後は安定して回を重ねた。塁上に走者は送るが、キッチリと要所を締める投球を展開。大量援護も味方に、クオリティースタート（6回以上自責点3以内＝QS）を達成し、チームの4連勝に貢献した。

ブルージェイズから金銭トレードで加入した左腕。先発陣はスネル、グラスノーが負傷者リスト（IL）に入っているだけに、22年に11勝を挙げた通算46勝左腕にかかる期待は大きい。試合後のラウアーは「ドジャースタジアムでプレーするのはいつも楽しいですが、これからもっと頻繁にここでプレーできると思うと、本当にワクワクする」と笑顔。強力打線をバックに投げることについては「最高ですよ。もちろん油断してはいけませんが、少しリラックスして自分の役割に集中できます。後ろの仲間たちがやるべきことをやってくれていると分かっていますからね」と話した。

期待通りの投球を展開した左腕にロバーツ監督も「本当に、本当に素晴らしい仕事をしてくれた」と賛辞を送った。