料理研究家・桜井奈々、市場散策で痛恨のミスを告白「保冷バッグや保冷剤を忘れた」

料理研究家の桜井奈々が26日に自身のアメブロを更新。日帰りで訪れた市場での失敗や、この時期に悩まされているという“天敵”について明かした。

この日、桜井は「ふらっと日帰り茨城県！！！」と切り出し、以前から行ってみたかったという「那珂湊おさかな市場」へ足を運んだことを報告。市場の活気あふれる様子や「全体的に安い！」といった印象をつづった。

しかし「我が家のこの日の大失敗。。保冷バッグや保冷剤を忘れた」と告白。「つまり何も買えない！笑」「食べるだけ！見るだけに！」と、お目当ての生鮮食品を購入できなかったことを明かしつつ、食堂で刺身ランチを堪能したといい「市場散策行くのに保冷バッグ忘れたのはアホすぎた笑」「ぜひ忘れないで！！」とユーモラスに振り返った。

また、続けて更新したブログでは「夜ごはん」と豪華な夕食を紹介した後「私の天敵が、、昨日あたりから」とつづり、その正体が「コバエ」であることを報告。「キッチンは離れる時は生ゴミももちろん全回収するし、塩素まくし徹底してるのに！」と対策しても現れることを明かし、最後に「コバエ対策何かれば教えてください！」とつづった。