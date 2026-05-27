好き＆行ってみたい「千葉県の商店街・市場」ランキング！ 2位「船橋漁港の朝市」、1位は？【2026年調査】
新緑が美しくお出かけに最適なこの季節は、活気ある街並みをのんびり散策したくなります。その土地ならではの絶品グルメや新鮮な食材が集まる場所は、旅の目的地としても外せません。
All About ニュース編集部では、2026年5月7日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、商店街・市場に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「千葉県の商店街・市場」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「新鮮な魚介類や地元グルメを楽しめそうで、市場ならではの活気を味わえそうだからです。朝市特有のお得感もあり、普段はなかなか体験できない雰囲気を楽しめそうだと思います」（30代男性／茨城県）、「朝市ならではの活気と新鮮な魚介を楽しめそうなので」（50代女性／愛知県）、「魚を美味しく食べたいから」（40代女性／宮城県）といったコメントがありました。
回答者からは「銚子港はトップクラスの漁獲量なので新鮮で絶品の魚が年中食べられる聞いたことがあるため」（20代男性／三重県）、「景色がきれいでゆっくりできそうなのと、ご当地グルメがそろっていると思うからです」（40代女性／東京都）、「日本有数の水揚げ量を誇る銚子港のすぐ近くにあり、地元ならではの醤油や魚介加工品、地産地消の野菜が厳選されている。地元の銘菓や特産品がコンパクトにまとまっており、地域の魅力を短時間で堪能できる。銚子電鉄の駅からも近く、鉄道旅の途中に立ち寄るのにも便利」（60代男性／大阪府）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年5月7日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、商店街・市場に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「千葉県の商店街・市場」ランキングの結果をご紹介します。
2位：船橋漁港の朝市（船橋市）／55票2位に選ばれたのは、定期的に開催され活気に満ちあふれる「船橋漁港の朝市」です。東京湾の恵みを受けた新鮮なホンビノス貝や、地元の獲れたて鮮魚、船橋特産の野菜などが一堂に会します。港町ならではの潮風を感じながら、地元生産者と交流しつつ買い物やグルメを楽しめる大人気の定番市場イベントです。
回答者からは「新鮮な魚介類や地元グルメを楽しめそうで、市場ならではの活気を味わえそうだからです。朝市特有のお得感もあり、普段はなかなか体験できない雰囲気を楽しめそうだと思います」（30代男性／茨城県）、「朝市ならではの活気と新鮮な魚介を楽しめそうなので」（50代女性／愛知県）、「魚を美味しく食べたいから」（40代女性／宮城県）といったコメントがありました。
1位：銚子セレクト市場（銚子市）／86票見事1位を獲得したのは、銚子市にある「銚子セレクト市場」です。日本有数の水揚げ量を誇る銚子漁港の近くに位置し、新鮮な海の幸やお土産、地元名産のしょうゆを使ったアイテムがずらりと並ぶセレクトショップ形式の市場です。観光の拠点としても地理的に立ち寄りやすく、多くの支持を集めました。
回答者からは「銚子港はトップクラスの漁獲量なので新鮮で絶品の魚が年中食べられる聞いたことがあるため」（20代男性／三重県）、「景色がきれいでゆっくりできそうなのと、ご当地グルメがそろっていると思うからです」（40代女性／東京都）、「日本有数の水揚げ量を誇る銚子港のすぐ近くにあり、地元ならではの醤油や魚介加工品、地産地消の野菜が厳選されている。地元の銘菓や特産品がコンパクトにまとまっており、地域の魅力を短時間で堪能できる。銚子電鉄の駅からも近く、鉄道旅の途中に立ち寄るのにも便利」（60代男性／大阪府）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
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(文:坂上 恵)