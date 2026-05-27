ミスマガジン“あんはる”コンビが初表紙 八頭身スタイル＆透明感抜群の水着グラビア披露
『ミスマガジン2025』“ミスヤングマガジン”の晴こころ、“ミス週刊少年マガジン” 江下晏梨が、25日発売の『週刊ヤングマガジン』26号（講談社）の表紙・巻頭グラビアに登場する。
【写真】圧巻のプロポーションを誇る晴こころ＆江下晏梨
晴＆江下の期待の仲良しコンビ“あんはる”が、「初めての姉妹旅行」というテーマで撮り下ろし。面倒見の良い姉・あんちゃん＆愛されキャラの妹・はるこが長崎へ。江下の八頭身スタイルと、晴の透明感抜群の水着グラビアを披露している。
本誌での展開に加えて「ヤンマガWeb」との連動企画「ヤンマガアザーっす！」にも登場している。
なお、同号の巻中グラビアには『ミスマガジン2024』SHOWROOM賞の立花 蘭、巻末グラビアには アイドルグループ「HzMe（ヘルツミー）」の永江梨乃が登場している。
【写真】圧巻のプロポーションを誇る晴こころ＆江下晏梨
晴＆江下の期待の仲良しコンビ“あんはる”が、「初めての姉妹旅行」というテーマで撮り下ろし。面倒見の良い姉・あんちゃん＆愛されキャラの妹・はるこが長崎へ。江下の八頭身スタイルと、晴の透明感抜群の水着グラビアを披露している。
本誌での展開に加えて「ヤンマガWeb」との連動企画「ヤンマガアザーっす！」にも登場している。
なお、同号の巻中グラビアには『ミスマガジン2024』SHOWROOM賞の立花 蘭、巻末グラビアには アイドルグループ「HzMe（ヘルツミー）」の永江梨乃が登場している。