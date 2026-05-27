ホイミスライムが髪に“ホイミ”をかけて“ぷるん髪”体験 『ドラゴンクエスト』40周年記念コラボ登場
ヘアケアブランド「エイトザタラソ」とシェアードライン「エイトザタラソ ユー」が、2026年に誕生40周年を迎える人気ゲーム『ドラゴンクエスト』との初コラボレーション商品を数量限定で発売する。ホイミスライムをモチーフにしたポンプデザインや、作品の世界観を取り入れた限定パッケージを展開し、日々のバスタイムを冒険気分に変える特別仕様となる。
【画像多数】こだわりがすごい！ベビーパンサーモデルほかコラボ商品全部みせ
今回のコラボでは、「エイトザタラソ」が掲げるスキンケア発想の保水美容液ヘアケアと、『ドラゴンクエスト』の人気呪文「ホイミ」を掛け合わせた「タラソホイミ処方」を採用。ダメージを受けた髪に潤いを与え、髪の芯から毛先まで補修しながら“ぷるん髪”へ導くという。さらに、ボトル上部にはホイミスライムをイメージしたポンプを採用し、遊び心のあるデザインに仕上げた。
また、『ドラゴンクエスト』の世界観を反映した限定デザインも特徴の1つ。ボトルを手に取るたびにモンスターたちが登場する演出が楽しめるほか、「エイトザタラソ」公式サイトも期間限定で『ドラゴンクエスト』仕様に変更。ゲームの世界観を身近に感じられる内容となっている。
コラボ商品は27日正午から公式オンラインストアで先行予約を開始。6月24日から楽天市場やYahoo!ショッピングなどECサイトで順次発売し、7月1日から全国の一部バラエティショップやドラッグストアで展開予定。ツルハグループ限定デザインも用意される。
■商品概要 価格はすべて税込
「エイトザタラソ モイストシャンプー＆モイストトリートメント ドラゴンクエスト デザイン スペシャルキット」3080円
美容液シャンプーとトリートメントをセット化。枝毛やうねり、パサつきなど髪の悩みにアプローチし、“ぷるん髪”へ導く。
「エイトザタラソ リペアショット＆EXモイスト 美容液オイル ドラゴンクエスト」100mL／1540円
髪の水分と油分のバランスを整え、毛先までしっとりまとまるヘアオイル。
「エイトザタラソ ハイドロクレンジング モイスト 美容液ボディソープ ドラゴンクエスト」475mL／1100円
美容液成分85％以上配合。潤いを保ちながら洗い上げ、“ぷるん肌”を目指す。
「エイトザタラソ ユー シャンプー＆ヘアトリートメント ドラゴンクエスト デザイン スペシャルキット」3300円
海洋由来成分やCBD配合の独自処方を採用し、“さら・つや髪”へ導く。
「エイトザタラソ ユー シルキーヘアオイル ドラゴンクエスト」100mL／1650円
「エイトザタラソ ユー CBD＆リフレッシングカーム 美容液ボディソープ ドラゴンクエスト」475mL／1210円
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今回のコラボでは、「エイトザタラソ」が掲げるスキンケア発想の保水美容液ヘアケアと、『ドラゴンクエスト』の人気呪文「ホイミ」を掛け合わせた「タラソホイミ処方」を採用。ダメージを受けた髪に潤いを与え、髪の芯から毛先まで補修しながら“ぷるん髪”へ導くという。さらに、ボトル上部にはホイミスライムをイメージしたポンプを採用し、遊び心のあるデザインに仕上げた。
コラボ商品は27日正午から公式オンラインストアで先行予約を開始。6月24日から楽天市場やYahoo!ショッピングなどECサイトで順次発売し、7月1日から全国の一部バラエティショップやドラッグストアで展開予定。ツルハグループ限定デザインも用意される。
■商品概要 価格はすべて税込
「エイトザタラソ モイストシャンプー＆モイストトリートメント ドラゴンクエスト デザイン スペシャルキット」3080円
美容液シャンプーとトリートメントをセット化。枝毛やうねり、パサつきなど髪の悩みにアプローチし、“ぷるん髪”へ導く。
「エイトザタラソ リペアショット＆EXモイスト 美容液オイル ドラゴンクエスト」100mL／1540円
髪の水分と油分のバランスを整え、毛先までしっとりまとまるヘアオイル。
「エイトザタラソ ハイドロクレンジング モイスト 美容液ボディソープ ドラゴンクエスト」475mL／1100円
美容液成分85％以上配合。潤いを保ちながら洗い上げ、“ぷるん肌”を目指す。
「エイトザタラソ ユー シャンプー＆ヘアトリートメント ドラゴンクエスト デザイン スペシャルキット」3300円
海洋由来成分やCBD配合の独自処方を採用し、“さら・つや髪”へ導く。
「エイトザタラソ ユー シルキーヘアオイル ドラゴンクエスト」100mL／1650円
「エイトザタラソ ユー CBD＆リフレッシングカーム 美容液ボディソープ ドラゴンクエスト」475mL／1210円